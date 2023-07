Sagra dell'Assunta a Sarcedo fino a Ferragosto

Torna la tradizionale Sagra dell'Assunta Madonnetta di Sarcedo dall' 11 al 15 agosto 2023. Durante la manifestazione saranno presenti i giochi popolari e la pesca di beneficenza. Si inizia con Radio Piterpan Official in collaborazione con il Progetto Giovani Sarcedo. Ogni sera stand con specialità tipiche della cucina veneta. La manifestazione si terrà in P.za Antonio Vellere, 7 a Sarcedo.

Programma 2023

Venerdì 11 agosto

- 19:00 apertura stand con specialità bruschette del progetto giovani di Sarcedo e arrosticini;

- 21:30 musica con Radio PiterPan - IMPATTO

Sabato 12 agosto

- 19:00 apertura stand con specialità tipiche della cucina veneta

- intrattenimento con dimostrazione Zumba

- 21:00 musica con Maurizio Medeo

Domenica 13

-19:00 apertura stand con specialità frittura di pesce

- 21:00 musica con Linda Biscaro

Lunedì 14

-19:00 apertura stand con specialità frittura di pesce

- 21:00 musica con Selena Valle

Martedì 15

-19:00 apertura stand con specialità tipiche della cucina veneta

- 21:00 musica con Mattia Agostini