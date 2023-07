Arriva Elettra Lamborghini con il suo sexy reggaeton ad Asiago

Nuovo calendario per Asiago Live con l’annuncio di un nuovo show, quello di Elettra Lamborghini in programma il 12 agosto in Piazza Carli L'eclettica Elettra Lamborghini, nota al pubblico per i suoi successi in grado di unire diversi stili quali il pop ed il reggaeton, è pronta quindi a tornare sul palco, per contagiare con la sua energia i suoi accaniti fan. In tour con “Elettraton”, presenta il nuovo singolo Mani in alto e le altre otto tracce inedite dell’omonimo album scritte e prodotte con grandi nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas.

I biglietti del concerto di Elettra Lamborghini in Piazza Carli sono in prevendita nel circuito Ticketone dalle ore 18.00 di venerdì 7 luglio. Posto unico in piedi 25,00 euro + diritto di prevendita. Ridotto under 12 16,00 euro + diritto di prevendita.

La vivace settimana di musica e spettacolo nel cuore dell’Altopiano si snoda dal 9 al13 agosto, con ospiti Chernoband (9 agosto, ingresso gratuito), Marco e Pippo (10 agosto), Raf (11 agosto), Elettra Lamborghini (12 agosto) e 2000 Wonderland (13 agosto, ingresso libero).

Dopo l’apertura con il live di Chernoband, popolare gruppo dell’Altopiano (9 agosto), la rassegna quindi continua il 10 agosto con la comicità di Marco e Pippo, l’unico duo che è trio, in scena con “Simpi the best”, l’irresistibile show di inconfondibile comicità in dialetto veneto, con il susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico.

Attesa per il concerto di Raf (11 agosto) che, con “La mia casa tour 2023”, segna un ritorno sul palco molto denso e importante per l’artista, che ha anche recentemente collaborato con Guè nel brano Ti pretendo XXX, prodotto da North Of Loreto. In scaletta alcuni tra i brani più famosi del cantautore, ma anche canzoni più recenti, come l’ultimo singolo Cherie, in rotazione radiofonica e nelle classifiche italiane.

Infine, il 13 agosto, Asiago Live ospita il party anni 2000 più grande d’Italia. È 2000 Wonderland, la serata ad ingresso gratuito e tutta da ballare per celebrare il meglio della dance, del rock e dell'hip hop di quel bellissimo decennio. Una festa interamente dedicata alla musica degli anni 2000, dove spettacolo, animazione ed effetti speciali uniti ad un ritmo frenetico di emozioni faranno vivere al pubblico un’esperienza davvero esplosiva.