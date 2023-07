Fiaccolata Storica a Calà del Sasso

Sabato 12 agosto 2023 a Sasso di Asiago, si terrà la storica e tradizionale Fiaccolata lungo la Calà del Sasso: l'antica scalinata, composta da 4444 scalini, si illuminerà per una notte al ricordo di un amore leggendario.

Dopo aver percorso la Calà del Sasso, da Valstagna fino alla frazione Sasso di Asiago, la serata proseguirà con musica e animazioni, per il divertimento di grandi e piccini, e sarà possibile cenare con ottimi piatti locali.

Per concludere in bellezza seguirà poi un bellissimo spettacolo pirotecnico, che come ogni anno lascerà il pubblico stupito a testa in su per la bellezza dei fuochi d'artificio colorati e luminosi, che risplenderanno nella meravigliosa cornice dell'Altopiano di Asiago.

LA LEGGENDA

Si narra in Valbrenta che nel 1638, Loretta e Nicolò, abitanti di Sasso di Asiago e fidanzati in odor di matrimonio, vengono colpiti da sventura: Loretta, in attesa di un figlio, si ammala gravemente e il suo innamorato, determinato a salvarla, parte deciso alla volta di Padova alla ricerca di un unguento miracoloso. Scende la Calà del Sasso e giunto a Valstagna noleggia un cavallo.

Programma

ore 17.00 Partenza pullman da SASSO per Valstagna

ore 18.45 Raduno in Piazza S.Marco a Valstagna

ore 19.00 Partenza della FIACCOLATA STORICA

ore 21.00 Serata di BALLO LISCIO con l’orchestra SANTA FE’

ore 22.00 Arrivo in Piazza SASSO

ore 23.30 Partenza pullman da SASSO per Valstagna Consigli: -il percorso è medio/facile -uso di calzature da trekking -adottarsi di K-Way e torcia frontale -lungo il percorso ristoro e servizio di assistenza

Quota di Iscrizione: 15 € senza pullman o 20 € con servizio pullman (prenotazione obbligatoria entro il 09/08/19 ore 12). Sono compresi i servizi, il ristoro, la fiaccola e all'arrivo pasta presso il palatenda riscaldato nel “Parco Calà del Sasso”.

In caso di maltempo la fiaccolata sara’ annullata e rinviata all’anno prossimo.

La serata continuerà con: BALLO LISCIO ed ORCHESTRA SANTA FE’ OTTIMI PIATTI LOCALI: pasta, bistecca di puledro e piatto con hamburger o würstel

PRENOTAZIONI: tel. 340 063 2601 (dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30)