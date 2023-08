Recoaro diventa una galleria d’arte a cielo aperto con il Festival della Scultura

Indirizzo non disponibile

Dal 10 al 15 agosto 2023, Recoaro Terme ospiterà la prima edizione del Festival della Scultura, un evento che vedrà la partecipazione di dieci artisti provenienti da tutta Italia, che realizzeranno delle opere scolpite dal legno in diretta davanti al pubblico.

Programma

Giovedì 10 agosto: alle ore 10:30, presso il Parco delle Terme, si terrà l’accoglienza con l’amministrazione comunale e la presentazione degli artisti, che saranno sorteggiati per assegnare loro i tronchi e le postazioni di lavoro. Seguirà un rinfresco e l’inizio dei lavori, che proseguiranno per tutta la giornata.

Da giovedì 10 a lunedì 14 agosto: i partecipanti lavoreranno sulle opere tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, distribuiti lungo le vie del centro cittadino. Sabato 12 e lunedì 14 agosto, i lavori continueranno anche in orario serale, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, con un’atmosfera suggestiva data dall’illuminazione notturna.

Martedì 15 agosto Ferragosto: lungo le vie del centro, dalle ore 9:00 si svolgerà un’esposizione con dimostrazioni di artisti ed artigiani locali, accompagnata da mercatini di artigianato. Saranno inoltre presenti tre artiste che decoreranno delle modelle con opere di body painting, creando delle vere e proprie sculture viventi. Nel pomeriggio, in piazza Dolomiti, si terranno i seguenti eventi:

Alle ore 15:30, lettura animata “Il Fagiolino Magico” per bambini e famiglie, a cura del Teatro Ensemble Vicenza. Una fiaba classica rivisitata in chiave moderna e divertente, con la partecipazione attiva dei piccoli spettatori.

Alle ore 16:30, presentazione delle opere di body painting realizzate dalle tre artiste. Le modelle sfileranno mostrando le loro originali decorazioni corporali, ispirate ai temi della natura, della fantasia e dell’arte.

Alle ore 17:00, premiazione dei partecipanti al Festival della Scultura. Una giuria composta da esperti del settore e da rappresentanti delle istituzioni assegnerà i premi alle tre opere migliori, tenendo conto della qualità tecnica, artistica e creativa. Il pubblico potrà anche votare la sua opera preferita tramite una scheda da compilare e consegnare presso l’ufficio informazioni.

SCULTORI PRESENTI

Luciano De Barba da Castion (BL)

Mariella Martinelli da Levico Terme (TN)

Manuel Rossi da Asiago (VI)

Silvano Ferretti da Aosta

Fabio Orso da Barbarano Vicentino (VI)

Enver Rover da Levico Terme (TN)

Gianangelo Longhini da Asiago (VI)

Gianpaolo Pasini da Piario (BG)

Giacomo Scandolo da Cordignano (TV)

Bruno Manenti da Treviglio (BG)

Denis Pezzelato da Recoaro Terme (VI)

Il Festival della Scultura è un’occasione unica per ammirare dal vivo la nascita di opere d’arte dal legno, frutto dell’abilità e della passione degli artisti. Recoaro Terme vi aspetta per vivere insieme una settimana all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento. Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Recoaro Arte in collaborazione con il Comune di Recoaro Terme e il patrocinio della Provincia di Vicenza, ha lo scopo di valorizzare l’arte e l’artigianato locale, promuovere il turismo e l’incontro tra artisti e cittadini.