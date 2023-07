Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio

Da Venerdì 11 a Martedì 15 Agosto 2023, si terrà, presso il Piazzale scuole a Valli del Pasubio, la 54^ Sagra della Sopressa, a cura della Pro Loco Valli con il patrocinio del Comune di Valli del Pasubio. Lunedì 14 Agosto alle ore 21:00 Tu si che Valli con cantanti, attori, ballerini e comici.

La sopressa di Valli del Pasubio, da decenni sinonimo di qualità, è un prodotto della gastronomia locale e della tradizione contadina. È conosciuta e apprezzata per il profumo e sapore caratteristici, si presenta alla vista come un salame, dalle dimensioni variabili. Le sopresse più piccole misurano circa 20 cm di lunghezza e 8 cm di diametro; le più grosse possono raggiungere 50 cm di lunghezza e 12 cm di diametro. Il peso varia da 1 Kg circa per le più piccole a 3 – 4 Kg per le più grosse.

La manifestazione, come tutte le feste paesane, viene arricchita da intrattenimenti ed iniziative tese a valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni locali. Si segnala anche la gara per la “Miglior Soprèssa dell'anno”, riservata a soppresse non commerciabili di appassionati privati che continuano la tradizione familiare.

Nei giorni di Sagra numerose sono le iniziative collaterali, quali: Camminate alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio assieme agli animatori della Pro Loco, mostre, concerto d’organo, visite al Museo degli Antichi Mestieri e alla segheria “alla veneziana”. Spettacoli per famiglie, una bella e ricca tombola nella caratteristica Piazza ai piedi della scalinata della Chiesa Arcipretale.

Specialità allo stand gastronomico: la polenta, i bigoi, i bocconcini di cervo alla boscaiola e la pasta di salame alla piastra.