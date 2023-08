Ferragosto tra le vigne a Magia di Barbarano

Due giorni di festa, balli, musica, buon cibo e tanti drink, immersi nella natura in uno dei luoghi più suggestivi dei Colli Berici.

FERRAGOSTO TRA LE VIGNE 2023

Sabato 12 Agosto

dalle 21,00

DAX DJ

PRINCE

Lunedì 14 Agosto - PARTYHARDY

Immersi in uno dei luoghi più incantevoli dei colli Berici tra prati, vigneti e ulivi..

2 STAGE open air

Garden - Dance Arena

DJS

Dax dj, Entalpia, Junior, Gianste, Nicky, Moana

Vaste aree per rilassarsi, cibarsi e godersi la giornata..

Food & drink by Magia, Vacamora e Caffè Gozzi



INGRESSO GRATUITO per entrambe le serate

Magia di Barbarano, via San Martino 29, Barbarano Vicentino (VI)