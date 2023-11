Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 10 al 12 novembre

Un fine settimana dal 10 al 12 novembre 2023, con numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Giardini di Natale, marcatino natalizio ad Asiago : con le casette di legno, le luci, le decorazioni, i sapori e qualche fiocco di neve, il mercatino natalizio di Asiago ogni anno porta con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Troverete idee regalo originali ed artigianali, addobbi raffinati per la casa o per l'albero di Natale, prodotti naturali e filati biologici. E mentre i bambini si staranno divertendo con la giostra dei cavalli e gli spettacoli di intrattenimento, voi potete rifocillarvi con un buon panino o un piatto di polenta e formaggio, sorseggiando un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda e, per concludere in dolcezza, gustando una fetta di strudel.

Dorothea Lange, in mostra a Bassano gli scatti della celeberrima fotografa statunitense.

Simonetta Agnello Hornby, la celebre scrittrice presenta il suo libro "Era un bravo ragazzo" alla Libreria Palazzo Roberti a Bassano.

'Lasciate ogni menata voi ch'entrate' a Malo

Dalla cenere alla corte, Cenerentola raccontata come mai prima, al Teatro Astra di Vicenza

Negative Creep, Nirvana Tribute Night all'Osteria Miles Davis

Guns N' Roses, serata tributo alla band grunge al The Big

Mercato dell’antiquariato: nelle piazze del centro storico e in viale Roma, un viaggio tra oggetti d'epoca, una edizione prenatalizia con tante proposte per gli appassionati, e chi desidera trovare idee regalo, in vendita tantissimi pezzi da collezione particolarmente interessanti.

Visita guidata: scopri Vicenza, un capolavoro di città, ogni sabato mattina partenza dallo Iat in Piazza Matteotti.

La proporzione aurea, mostra in Basilica Palladiana: un percorso espositivo che si sviluppa mettendo in dialogo diverse discipline (scienza, arte, matematica, economia) ed è adatto a tutti.

