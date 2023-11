Guns N' Roses, serata tributo alla band grunge al The Big

Il The Big di Vicenza sabato 11 novembre 2023 dalle ore 23 festeggia il suo decimo anniversario e lo fa in grande stile, invitando tutti gli appassionati di musica a unirsi a una serata elettrizzante. In tale occasione, si esibiranno i Guns Celebration, una band tributo che si distingue per l'intensa energia sul palco e per la voce unica di Anna Dovigo. Questo nuovo spettacolo promette di essere un'esperienza da vivere con entusiasmo, un evento in cui cantare e ballare saranno un istinto irrefrenabile.

Nel corso di questa speciale serata, l'atmosfera del The Big sarà caratterizzata dalla festa continua, non solo per commemorare i dieci anni di successi ma anche per onorare gli artisti che hanno contribuito a rendere il locale un punto di riferimento. Il pubblico avrà la possibilità di godersi l'evento prenotando una cena, che permetterà di assistere al concerto in totale comfort. Per partecipare al live, viene richiesto un contributo simbolico di 2,5 euro.

L'esperienza musicale proseguirà con "Pasion Latina", un post-concerto che porterà ritmi caldi e coinvolgenti per tutti coloro che desiderano prolungare la festa. E per aggiungere un elemento di sorpresa e anticipazione, presto verrà inaugurato il nuovo Giardino Invernale Jungle, un'aggiunta che promette di arricchire ulteriormente l'offerta del The Big con un tocco di esotico e avventuroso.

La band, Guns Celebration, è nota per le sue interpretazioni fedeli e appassionate dei classici dei Guns N' Roses, creando un ambiente che riecheggia l'energia dei concerti dal vivo della leggendaria band rock. Con un repertorio che include alcune delle canzoni più amate del rock 'n' roll, assicurano una serata indimenticabile per i fan vecchi e nuovi.