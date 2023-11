Escursione: Emozioni d'alta quota, Spitz Verle, l'occhio degli altipiani

Durante questa escursione dal ricco contesto storico e naturalistico, ci si incamminerà verso l'antico osservatorio di guerra posto sulla vetta di Vezzena, noto come "Forte Spitz Verle" e appellato "L'Occhio degli Altipiani" per la sua importante posizione strategica. Il percorso si snoda tra i resti del "Forte Busa Verle", una roccaforte austroungarica, evocando i racconti di battaglie narrati dall'alfiere Friedrich Weber.

Il tragitto si addentra inizialmente nei boschi per poi emergere sulla cima spoglia, dove si è accolti da un panorama spettacolare che si estende sulla Valsugana e si innalza fino alle imponenti cime delle Dolomiti di Brenta. Un punto di osservazione particolare è la terrazza metallica a sbalzo, che offre una vista aerea e mozzafiato del paesaggio sottostante.

Il percorso di ritorno si dipana lungo un sentiero che completa l'itinerario ad anello, permettendo di apprezzare i vividi colori autunnali che tingono il bosco, in una fusione di storia, natura e bellezza paesaggistica.

Domenica 12 novembre 2023. Altopiani trentini.

EMOZIONI D'ALTA QUOTA -SPITZ VERLE: L'OCCHIO DEGLI ALTIPIANI in collaborazione con: MUSEO SIBEN ALTE KOMOINE

RITROVO: ore 09.00 presso l'Hotel Vezzena

https://goo.gl/maps/FpTbcXjmsaMy9zJG6

DURATA ESCURSIONE: 6 ore

DIFFICOLTA': * medio-impegnativa

DISLIVELLO: 500 m

PRANZO: al sacco

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.it/eventi

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE:

- 25€ ADULTI

- 15€ Ragazzi fino ai 15 anni

GUIDE:

- FILIPPO MENEGATTI

AmM: Collegio Veneto Guide Alpine

IML: International Mountain Leader

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all’escursione.

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento

------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcini da trekking

- zaino

- vestiario adeguato al periodo in montagna a quote attorno ai 2000 m.

- borraccia d’acqua (almeno 2litri)

- k-way

- crema solare occhiali da sole e berrettino o bandana, eventualmente guanti leggeri