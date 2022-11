Antica Sagra de San Martin a Velo d'Astico

Domenica 13 novembre 2022, si terrà, a partire dalle ore 9:00, a Velo d'Astico, l'Antica Sagra de San Martin, organizzata dalla Pro Loco di Velo d'Astico in collaborazione con il Comune di Velo d'Astico.

Programma di domenica 13 novembre

Ore 9:00 Ritrovo trattori a San Giorgio

Ore 10:00 Bancarelle in Piazza: mostra mercato, esposizione e vedita di prodotti agricoli, artigianali e hobbistica, dimostrazioni varie per i ragazzi con giochi per bambini e curiosità per gli adulti, esposizione dei trattori d'epoca

Ore 11:00 S. Messa con la presenza del Gruppo Musicale New Harmony di Velo d'Astico

Ore 12:00 Benedizione dei trattori e mezzi agricoli nel piazzale della Chiesa Parrocchiale... e la festa continua in Piazza IV Novembre. A seguire apertura dello stand gastronomico con Piatti de na volta

Ore 14:00 Grande Maronada - caldarroste e vin brulè per tutti

Ore 15:00 Musica con i dj Fabio Soni e Marco Toniolo - Veneto Radio la prima in lingua veneta e Rockpuntoit - Rock italiano

Ore 18:30 Tradizionale gara dei Spaeladori con consegna della "Paela d'Argento"

Ricca pesca di beneficenza in sala Consiliare a cura della Parrocchia SS. Martino e Giorgio di Velo d'Astico. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a Domenica 20 Novembre.