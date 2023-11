'Lasciate ogni menata voi ch'entrate' a Malo

Sabato 11 Novembre 2023, si terrà, dalle ore 21:00, presso il Cinema Aurora in via Chiesa n. 36 a Malo, lo spettacolo cabaret Lasciate ogni menata voi ch'entrate, di e con Maurizio Lastrico, a cura di Amalo Festival.

Unico mattatore di uno spettacolo divertente e ricco di interazioni con il pubblico, l’attore genovese racconta storie saltando da un mondo all’altro della società umana e mescolando realtà molto distanti tra loro. Il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole, la campagna e la città. Un monologo dove la sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto porta ai suoi celebri endecasillabi “danteschi” che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Uno spettacolo che descrive la sua personale visione della vita e delle persone in un gioco comico di parole divertente ed irriverente.