Dalla cenere alla corte, Cenerentola apre la rassegna Famiglie a teatro

Dalla cenere alla corte, Cenerentola è un’eroina dai mille volti e artefice del proprio destino. Esistono più di trecento varianti di questa fiaba ed è una delle più antiche al mondo. Lo spettacolo pluripremiato di Zaches Teatro all’Astra di Vicenza domenica 12 novembre, alle 17, apre la rassegna Famiglie a teatro. La proposta, consigliata dai sei anni d’età, porta in scena una versione del celebre racconto che ha vinto numerosissimi premi.

Cenerentola, reclusa nel suo mondo interiore, preferisce muoversi sotto la cenere in solitudine, quasi invisibile, in mezzo alla fuliggine di una vita apparentemente spenta, accettando con pazienza ogni punizione inflitta dalla matrigna e dalle sorellastre. Ma dentro di lei arde la brace nascosta del desiderio di un’esistenza completamente diversa. Cenerentola, poco a poco, acquista sicurezza e coraggio, impara ad affrontare le avversità e non ha più paura di contrastare le sue aguzzine, che via via si trovano sempre più disarmate e inermi. Sarà la forza interiore di Cenerentola a riscattarla. Più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro, compagnia che ha ottenuto il Premio Hystrio 2023 "Corpo a corpo" per la sperimentazione e la contaminazione di linguaggi artistici, è una fiaba iniziatica, nella quale la strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato.

Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti danno vita ai personaggi della storia in uno spettacolo vorticoso e pieno d'invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il grottesco, dal forte impatto visivo, grazie alla regia, drammaturgia e coreografia di Luana Gramegna, le scene, le luci, i costumi e i pupazzi di Francesco Givone e le musiche originali e il paesaggio sonoro di Stefano Ciardi.

Zaches Teatro

La compagnia Zaches Teatro è una compagnia di teatro e danza fondata a Firenze nel 2007 e costituita da professionisti di diversi ambiti dello spettacolo, ognuno dei quali è chiamato a dare il proprio specifico contributo in costante dialogo con gli altri. Per questo fin dall’inizio la Compagnia è interessata a indagare il connubio tra differenti linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, la sperimentazione vocale, il rapporto tra il movimento e la musica originale/paesaggio sonoro, il linguaggio video e di animazione. Dal 2010 è sostenuta dalla Regione Toscana da cui riceve il contributo annuale. È riconosciuta dal Ministero della Cultura per il triennio 2015/2017 come Compagnia di Danza e dal 2021 come Compagnia di Teatro di Figura e di Immagine. Nel corso degli anni ha portato i propri spettacoli tra Europa, Russia e Asia ottenendo riconoscimenti e premi internazionali.