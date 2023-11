Sapori e profumi: mercatino delle eccellenze enogastronomiche a Bassano

Indirizzo non disponibile

Dal 11 al 12 novembre 2023 torna Sapori & Profumi a Bassano, delizie provenienti da tutta Italia, da acquistare o da assaporare in loco. Un fine settimana dedicato ai golosi con specialità enogastronomiche e cibi gourmet. Sapori & Profumi è l’evento che apre le manifestazioni natalizie della città di Bassano del Grappa, un intero fine settimana dedicato al buon cibo e al gusto.

La mostra mercato di prodotti tipici da assaggiare e degustare riempirà l’aria di piazza Garibaldi di profumi inebrianti venerdì 10 pomeriggio, sabato 11 e domenica 12 novembre 2023.

Un’infinità di specialità gourmet da poter assaggiare ed acquistare provenienti da diverse parti d’Italia, tra i prodotti troviamo miele, birre artigianali, vini, selezione di salmone affumicati, prodotti per la salute e il benessere, formaggi e salumi di malga, focacce e specialità genovesi, pasticceria, marmellate ed erbe selvatiche, prodotti dell’Alto Adige e tipici Calabresi.

L’orario di apertura venerdì è facoltativo, dalle 15.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30.

L’evento è previsto anche in caso di maltempo, l’entrata per il pubblico a Sapori e Profumi è libera.