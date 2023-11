Antica Fiera di San Martino a Breganze, stand gastronomico, degustazione vini, spettacoli

Indirizzo non disponibile

Questo fine settimana si terrà, presso Piazza Mazzini a Breganze, la XXVI edizione dell'Antica Fiera di San Martino, stand gastronomico aperto, domenica a pranzo: toresan e carni miste allo spiedo. Mercatino, visite guidate al campanine, apertura Museo Laverda, calici di san Martino, musica.

Programma 2023

SABATO 11 NOVEMBRE: dalle ore 18:00

Stand Gastronomico a cura di Pro Loco e Maronata Alpina

Mostra e concerto di Fisarmoniche

DOMENICA 12 NOVEMBRE: dalle ore 9:00

Stand gastronomici a cura di Pro Loco, Alpini e Gruppo Agricoltori

Spiedo di Toresani e Carni Miste a cura dell'Accademia di Toresàn. Prenotazione obbligatoria: 351 68 00 133

Mercatino con oltre 100 espositori

Pane della solidarietà ricordando Ezio, in collaborazione con Pro Loco Maragnole e Angolo delle Associazioni

Esibizione Musicale dei ragazzi della scuola "Laverda - Don Milani"

Museo Moto Laverda, Officina Radin e Museo del Maglio aperti

Santa Messa di Ringraziamento e benedizione delle macchine agricole

Visite guidate al campanile e rassegna campanaria a cura del Gruppo Campanari

Rievocazione degli Antichi Mestieri e della trebbiatura

Musica del gruppo folkloristico "I Tabarri"

Calici a San Martino: degustazione Vini del Consorzio Breganze DOC

Tante Attività e laboratori per bambini

Servizio Bus Navetta attivo dai parcheggi al centro per tutta la giornata

Domenica 12 Novembre a pranzo: toresan e carni miste allo spiedo.

Organizzato dalla Pro Loco Breganze con il Comune di Breganze.