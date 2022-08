Il Sentiero degli Zanchi e la valle dei Calvi a Perarolo

Prezzo non disponibile

Bellissimo itinerario tra storia e natura, alla scoperta di una valle poco conosciuta e ricca di curiosità, tra oratori, fontane e innumerevoli sorgenti, immersi in una natura a tratti dolce e a tratti selvaggia.

Con questo percorso si a conoscere l'Oratorio degli Zanchi e quello dei Calvi, poi, dopo una breve deviazione per vedere il monumento dedicato a Renato Casarotto, si risale a Perarolo, tra sorgenti e suggestivi scorci sullo Scaranto Cordanello.

Un percorso che, fino alla fine, non smetterà di sorprendere.

SABATO 3/9/2022

Luogo e ora di ritrovo: Ore 14:30 davanti alla chiesa di Perarolo

Dati tecnici:

-Lunghezza: 9 km circa

-Dislivello in salita: 300 m circa

-Impegno e difficoltà: medio/facile. Qualche tratto fangoso richiede un po' di attenzione

-Rientro previsto per le 18:30 circa.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Pila frontale o torcia (consigliato)

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro. Si prega di arrivare con i soldi contati.