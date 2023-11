Negative Creep, Nirvana Tribute Night all'Osteria Miles Davis

La scena grunge rivive in una notte dedicata alla musica dei Nirvana con i Negative Creep, la band tribute che riporta sul palco l'energia e l'anima di uno dei gruppi più influenti della storia del rock.

Negative Creep - NIRVANA Tribute Night

Data: Sabato 11 Novembre

Orario: 22:00

Luogo: Osteria Miles Davis, Strada di Polegge 114, Vicenza (VI)

Live i successi che hanno definito un'epoca, eseguiti con passione e precisione dai Negative Creep.

Gusta l'ottima offerta culinaria dell'Osteria Miles Davis, con piatti capaci di soddisfare tutti i palati.

Lasciati trasportare da una vasta selezione di birre, dalle artigianali alle classiche, per accompagnare la musica e l'atmosfera.

Rivivi il sound grunge che ha segnato gli anni '90 e che continua a influenzare il mondo della musica.

La storia dei Nirvana iniziò a Seattle, con Kurt Cobain e Krist Novoselic che, assieme al batterista Dave Grohl, portarono il grunge nelle classifiche mondiali. Con il loro secondo album "Nevermind" e brani come "Smells Like Teen Spirit", cambiarono il volto della musica rock, lasciando un'eredità che perdura ancora oggi.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni: 0444 946545