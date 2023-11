Cantine Aperte a San Martino si terrà in tutta Italia. L’iniziativa porta i wine lover nelle vigne, in cantina ad assaggiare il vino nuovo dell’ultima vendemmia. Un vino fresco, fruttato, il modo migliore per accogliere l’arrivo dell'autunno e per immergersi nei filari tra degustazioni e tante attività. Ad esempio: pranzi, cene e picnic tra i filari, passeggiate in vigna, visite in cantina, degustazioni guidate, aperitivi al tramonto, mostre d’arte e molto altro ancora.

Tenuta Zai – Via Cori 9, Alonte (VI) - Sabato 11 Novembre

Torna l’appuntamento con Cantine Aperte a San Martino in Veneto: sabato in Tenuta Zai si festeggia e si brinda alla fine della vendemmia immersi in un magico contesto naturalistico dai colori e profumi autunnali. Aperti al mattino dalle 10.00 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero con possibilità di assaggiare uno o più vini con l’acquisto del ticket degustazione. Durante l’occasione saranno inoltre disponibili in anteprima le proposte natalizie perfette come idee regalo.

Per maggiori informazioni: +39 351 8682052

Veneto: Cantine Aperte a San Martino

Lavarini Vini - Valpolicella

Durante l'evento "Cantine Aperte a San Martino" 2023, Lavarini Vini accoglie gli appassionati di vino con nuove esperienze di degustazione a prezzi speciali. Gli ospiti possono immergersi nel mondo del Valpolicella attraverso cinque diversi percorsi che esplorano i profili unici dei vini della regione. Ogni degustazione è curata per fornire un viaggio sensoriale nei sapori della Valpolicella e sarà accompagnata da un assortimento di salumi e formaggi tipici della Lessinia, insieme a cicchetti preparati in casa. Il programma include diversi pacchetti come "Valpolicella Mon Amour", "Che Uvaggio!", "Valpolicella per Intenditori", "La Valpolicella Si Fa in 4", e "Amarone Experience", con prezzi variabili da 18€ a 45€ a persona. Ogni degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi tipici della Lessinia. Orari Degustazioni: Venerdì e Sabato: 10:30, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Domenica: 12:00, 14:00, 16:00 Per prenotare: Telefono: 338.7066848

Fratelli Vogadori – Negrar di Valpolicella

Sabato 11 e domenica 12 Novembre 2023 l’azienda sarà quindi aperta per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle ultime annate e di annate particolari per qualità come per i 3 Fradei, il nostro miglio vino: un vino da meditazione prodotto solo nelle annate migliori!

Ci saranno 4 visite guidate, sia sabato che domenica alle ore 10,30 e alle ore 15.

E’ richiesta la prenotazione via mail info@vogadorivini.it .

All’accettazione ci sarà il primo calice con il Garganega. Poi si inizierà con una passeggiata nei vigneti perché per avere un ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante coltivare la vite rispettandola e rispettando l’ambiente, per questo motivo non utilizziamo diserbanti né pesticidi e nessun concime chimico: ed in vigneto lo si può vedere!

Entreremo quindi nella zona di fermentazione dove degusteremo il 100% Corvina e verranno svelati i segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle differenze tra Rita e Amarone. In barricaia, con un calice di Amarone Classico, parleremo degli affinamenti e nella piccola bottaia 3 Fradei vi mostreremo le botti usate per il nostro miglior vino, appunto il 3 Fradei!

Saliamo poi nel fruttaio per degustare il 3 Fradei e vedere le uve in appassimento. Infine arriveremo nel wineshop dove termina la visita degustazione con il Rita.

Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina!

Prezzo a persona: 25euro

Per informazioni: Alberto 3289417228 (anche whatsapp) – info@vogadorivini.it- https://www.vogadorivini.it