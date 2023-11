Scioccolato, il Festival del Cioccolato a Schio, con spettacoli, degustazioni, mercatino

Scioccolato, è il Festival del Cioccolato di Schio, dall'11 al 12 Novembre 2023 nel pieno Centro Storico di Schio in Piazza Falcone e Borsellino.

Il dolce più goloso d’Italia arriva in Città con una veste tutta nuova, dove gli attori primari saranno proprio i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti.

Nel weekend il Market del Cioccolato, le Degustazioni di Cioccolato, i Laboratori e l'immancabile clima di Festa al gusto di Cioccolato.

PROGRAMMA

*SABATO 11 NOVEMBRE 2023*

Ore 10.00 • Inaugurazione di "Scioccolato 2023"

Ore 10.00 - 20.00 • Apertura Stand e Mercatini di "Scioccolato 2023"

Ore 11.00 • CioccoLab

Il Laboratorio che incontra la Colla con il Cioccolato, disegni artistici a cura dei bambini su Fogli di Carta che illustrano le Storia del Cioccolato raccontata a tema fiaba. Prenotazione Laboratori al +39 333 5665874 o info@feednfood.it - Laboratorio Gratuito. Bambini 4-9 anni.

Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 • Wood Games

I giochi di una volta sbarcano a "Giochi di "Scioccolato 2023"! Giochi artigianali in legno per addestrare astuzia ed ingegno che divertiranno partecipanti di tutte le età.

Ore 15.00 • Spettacoli Itineranti

Chiara Menta e Mr. Furlan in Spettacoli Itineranti: trampolieri, mangiafuoco, giocoleria itinerante, palloncini gonfiabili e magia.

Ore 16.30 • Fratelli Capelli

FRATELLI CAPELLI in Pettinatissimi, uno spettacolo di fuoco e fiamme.

*DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023*

Ore 10.00 - 20.00 • Apertura Stand e Mercatini di "Scioccolato 2023"

Ore 11.00 • CioccoLab

Verrà fornito e prodotto uno Stick di Cioccolato ad ogni bambino presente che porterà il prodotto a casa una volta finito il lavoro, lo Stick di Cioccolato sarà confezionato in partenza e verrà lavorato attraverso temperatrici e prodotti di pasticceria. Prenotazione Laboratori al +39 333 5665874 o info@feednfood.it - Laboratorio Gratuito. Bambini 4-9 anni.

Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 • Wood Games

I giochi di una volta sbarcano a "Giochi di "Scioccolato 2023"! Giochi artigianali in legno per addestrare astuzia ed ingegno che divertiranno partecipanti di tutte le età.

Ore 15.00 • Artista di Strada: Chiara Menta

"VERDE DI RABBIA VERDE D'AMORE": romantici virtuosismi e manipolazione di mariti.

Ore 16.30 • Artista di Strada: Mr. Furlan

"BEN COTTO": giocoliere, fuochista e buona forchetta.

ORARI

Sabato 11 Novembre dalle 10.00 alle 20.00.

Domenica 12 Novembre dalle 10.00 alle 20.00.