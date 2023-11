Escursione a Nogarole con visita guidata al caseificio sociale

Prezzo non disponibile

Il formaggio di Nogarole prodotto nella valle del Chiampo è conosciuto per la sua bontà, DOMENICA 12 NOVEMBRE è organizzata un'escursione che porterà a fare un viaggio attraverso la storia e le tradizioni del territorio. I partecipanti avranno l'opportunità di percorrere i sentieri della zona, dove potranno visitare una stalla che fornisce ancora oggi il latte fresco alla latteria di Nogarole.

Il percorso continuerà con una visita guidata all'interno del caseificio sociale di Nogarole, dove gli ospiti potranno scoprire il processo di trasformazione del latte in formaggio, un viaggio affascinante che culminerà nella degustazione delle delizie casearie locali.

La partenza è fissata presso il piazzale dietro la chiesa di Nogarole Vicentino (VI), il 12 Novembre, con ritrovo alle ore 8:45 e conclusione dell'evento prevista per mezzogiorno. Il percorso ha una difficoltà bassa, estendendosi per 6,5 km con un dislivello di circa 160 metri. Il costo per partecipare è di 15,00 € a persona.

Disponibilità limitata dei posti. Le prenotazioni sono obbligatorie e devono essere effettuate entro le ore 13:00 del sabato precedente l'escursione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Stefania Lovato al numero 3463383188, preferibilmente tramite WhatsApp.

