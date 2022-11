Cantine Aperte a San Martino a Vicenza e in Veneto

Dopo le cantine aperte per la vendemmia dove ci si inebriava con gli aromi di mosto e di vino in fermentazione, arriva “Cantine Aperte a San Martino” dal 5 al 13 novembre 2022.

E' uno dei più classici e caratteristici eventi enoturistici autunnali, organizzato dal Movimento per il Turismo del Vino.

Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, laboratori artigianali, Pranzi e Cene con il Vignaiolo, piatti speciali saranno i protagonisti di Cantine Aperte a San Martino, in occasione della cosiddetta “ultima estate” dell’anno, rivivendo l’esperienza unica di conversare con appassionati produttori e conoscere direttamente da loro l’andamento della vendemmia appena conclusa, ammirando i caldi colori della stagione.

Cantine aperte a San Martino - Vicenza

Dove: Tenuta Zai, via Cori 9, Alonte (VI)

Quando: Domenica 13 novembre 2022

Descrizione: La natura si colora d’autunno, un paesaggio meraviglioso da ammirare e condividere. Domenica 6 e 13 novembre vi diamo appuntamento nella splendida cornice autunnale di Tenuta Zai per festeggiare la fine della vendemmia e raccontarvi la produzione vitivinicola. Aperti al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00. Ingresso libero con possibilità di effettuare la degustazione di 4 vini rossi dei Colli Berici al prezzo di 10 euro. Durante l’occasione i nostri ospiti avranno la possibilità di acquistare in anteprima le nostre confezioni natalizie.

Contatti: tel. 3518682052 - info@tenutazai.com

Cantine aperte a San Martino - Veneto

Lavarini Vini, Via Casa Zamboni 4, Arbizzano Negrar (VR)

Quando: Domenica 13 novembre 2022

Descrizione: come nascono i nostri vini? Durante la degustazione verrà posta particolare attenzione alla spiegazione delle metodologie produttive delle diverse tipologie di vino. I vini offerti in degustazione saranno:

– Valpolicella Classico Superiore DOC

– Valpolicella Superiore DOC “Petrinus”

– Valpolicella Ripasso Superiore DOC

– “Piassaron” Rosso Verona IGT

– Amarone della Valpolicella DOCG

La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi tipici.

Prenotazione obbligatoria.

Contatti: www.lavarinivini.it info@lavarinivini.it

--------------------------------

Cesari Vineyard, Via Progni 81, Fumane (VR)

Quando: Domenica 13 Novembre, a partire dalle ore 10:00

Descrizione: per festeggiare insieme a noi l’imminente pigiatura delle uve Corvina, Corvinone e Rondinella per quello che sarà l’Amarone della Valpolicella Classico annata 2022. A partire dalle ore 10:00 sarete i benvenuti presso la cantina Gerardo Cesari di via Progni 81 a Fumane per una giornata di visite in fruttaio di appassimento e degustazione dei buoni vini della Valpolicella.

Al costo di € 30 a persona saranno serviti in assaggio:

– Valpolicella Classico Superiore DOC Rajo

– Mara Valpolicella Ripasso DOC Superiore

– Amarone della Valpolicella DOCG Classico Il Bosco

Per l’intera giornata potrete acquistare un tagliere di salumi e formaggi locali al costo di 8 euro a persona

Evento su prenotazione

Contatti: hospitality.fumane@cesari.it, +39 0452160150, whatsapp +39 3371542068

----------------------------------

Azienda Agricola Veronese, Via Fattorelle 16, Cinto Euganeo (PD)

Quando: Domenica 13 Novembre

Descrizione: giornata dedicata alle “Cantine Aperte” organizzata dell’associazione Movimento Turismo del vino, volta a valorizzare le eccellenze delle aziende vitivinicole con percorsi di degustazioni rivolti a tutti gli appassionati del mondo del vino e non solo.

Come si svolgerà la giornata? Semplice deciderai tu l’ora che vorrai, meglio se prenoti così da avere il posto sicuro. Cantine aperte a San Martino si farà nella parte esterna della cantina in caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala interna.

Percorsi di degustazioni

– Degustazione Territorio: 3 calici di vino abbinato ai salumi e formaggi

– Degustazione Territorio d’Origine: 4 calici di vino abbinato ai salumi e formaggi

– Degustazione Cheesecake: 1 calice di Fior d’Arancio DOCG Sp Dolce

– Cich&Wine: 1 calice di vino a scelta abbinato al cicchetto della giornata.

Contatti: Giorgia 347 3837111, aziendaveronese@libero.it, www.aziendagricolaveronese.it

.