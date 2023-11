Simonetta Agnello Hornby, la celebre scrittrice presenta il suo libro "Era un bravo ragazzo"

Domenica 12 novembre 2023 alle 17 Simonetta Agnello Hornby alla libreria Palazzo Roberti di Bassano presenta il suo libro "Era un bravo ragazzo", Mondadori.

Una delle più celebri scrittrici italiane torna al romanzo con la storia di due giovani reclutati, quasi inconsapevoli, nelle file della mafia.

“Diventerai grande, ma questa è la tua terra, le appartieni come le appartiene un ulivo. Hai mai visto le radici? Hai mai visto come si contorcono, e poi si impertusano nella terra, andando in fondo in fondo? Così siamo noi, così è questa tua famiglia che ha sempre vissuto qui.”



Non è prevista la prenotazione per l'evento. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Vi invitiamo a giungere in libreria con buon anticipo.