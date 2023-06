Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 16 al 18 giugno 2023. Sagre, feste, ben due manifestazioni dedicate alla pizza, una a Vicenza, l'altra a Montecchio, visite guidate, incontri; molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Feste

Festa della pizza a Montecchio: 16 pizzaiuoli, 8 forni sempre accesi. Impasteranno, inforneranno e serviranno pizze fino a domenica sera in Piazza Fraccon, senza interruzione, non mancherà lo street food con gnocco fritto, pizza fritta, cuoppo e dolci della tradizione napoletana.

Notte bianca a Creazzo. Birre artigianali, drinks, hamburgers, street food, ma soprattutto tanta musica, danza e spettacoli, negozi aperti.

Trissino Music Festival: dalla discoteca alle hit di Vasco

Sagre

Sagra dei patroni a Gambugliano. Appuntamento fisso per chi ama le sagre con il sapore di una volta. Tra le specialità da gustare: lasagne al tartufo, speo e polenta onta e ogni sera bigoli, gnocchi al ragù, all’anitra, speo, trippe, grigliate, fritole casalinghe.

Sagra a Lovara di Trissino: specialità gnocchi con fioretta e krapfen. Musica tutte le sere e un ottimo menù a base di piatti tipici, tra cui pasta fresca servita con vari sughi, gnocchi con fioretta specialità della zona, carne ai ferri, polenta e scopeton, e per chiudere i rinomati krapfen.

Sagra dell'Ortica a Marola. Specialità con la celebre pianta dalle tante virtù benefiche declinata in moltissime preparazioni: dal risotto alla lasagna, al polpettone, e poi gnocchi, grigliata, salsicce, costine, roastbeef.

Festa dei S. Giovanni Battista, Sagra dei Bucatini alla Lughese. E' una ricetta tipica del territorio, la pasta fresca viene condita con ragù di carne, burro e funghi (porcini, finferli, chiodini) dell'Altopiano di Asiago, era il “Piatto del viandante”.

Sagra di Montecchio Precalcino: tanto divertimento e buona cucina. Venerdì e sabato: panini con pulled pork, tastasale, primi piatti

Domenica e lunedì: primi piatti, grigliata, galletto.

Sagra del Gran Polù. Stand gastronomico con specialità polenta e luganeghe alla brace, ballo liscio.

Festa Paesana a Pozzoleone: specialità bigoli con l'anatra e bistecca di puledro. Fornitissimo stand gastronomico, si balla su pista in acciaio con numerosi posti a sedere.

Festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago: piatti tipici e tanto divertimento.

Festa del Sacro Cuore: carne alla griglia e ottima birra a Carotte di Pedemonte.

Festa del pampano: stand gastronomico, ballo liscio, rievocazione 1^ guerra

All'aperto

FuoriBosco: musica, spettacoli, escursioni al Tretto e Monte Magrè. Sabato e domenica un tour itinerante tra Tretto e Monte Magrè con il pianista che si esibirà sopra un trattore.

Escursione in Altopiano con aperitivo al Baito Erio: seguendo le tracce degli animali di montagna, si attraversano pascoli e boschi di faggio e abete attraverso sentieri poco conosciuti.

Lavandeto della Lobia: porte aperte con visite, pic nic, distillazione della lavanda. Un luogo di libertà e benessere, dove il tempo si è fermato. Lo sguardo si perde nei prati che lo abbracciano, colori, profumi ed energia buona si sprigionano dalle piante officinali ed attivano tutti i sensi.

Escursione tra campi di lavanda e mirtilli con apericena e cocktail a tema

Corsa del Trenino ad Asiago sul tracciato dell’antica ferrovia, un'avventura tra storia e natura

In Città

Pizza in piazza: arrivano i top pizzaioli a Vicenza. In piazza dei Signori per tre giorni i maestri della lievitazione sforneranno pizza: contemporanea, margherita, gourmet, fritta, panuozzi, accompagnata da una premiata birra artigianale.

Arriva Carpaneda Ecofestival: teatro, film, musica, passeggiate e cibo

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

Cultura

Resistere festival a Bassano: Andreoli, Galimberti, Malika Ayane, e molti altri. La rassegna della Libreria Palazzo Roberti ha quattordici gli eventi in programma per le cinque giornate di festival. Scienza, politica, economia, sostenibilità ma anche psicologia e narrativa per quello che è ormai uno degli eventi letterari più attesi di inizio estate.

Conversazioni Festival: apre Vladimir Luxuria, film, musica, laboratori

“H2Ofelia Per Falde Acquifere Scomode”: per raccontare l'inquinamento da Pfas

Mostre

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito.

'Ex - Illustri': le opere di Elena Xausa in mostra a Palazzo Leoni Montanari

