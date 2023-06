Corsa del Trenino ad Asiago sul tracciato dell’antica ferrovia, un'avventura tra storia e natura

Torna domenica prossima 18 giugno 2023 la Corsa del Trenino, l’appuntamento allestito sull’Altopiano di Asiago giunto alla sua 17esima edizione. Una classica del calendario triveneto, nata ripercorrendo il vecchio tracciato della ferrovia che disegnava il territorio immergendo i suoi passeggeri nella natura. Ora ci si immerge allo stesso modo, ma in maglietta, calzoncini e scarpette da corsa, scegliendo, come ormai capita da qualche edizione, fra due proposte agonistiche.

I concorrenti potranno infatti scegliere il tracciato da 20 km che ripercorre quasi integralmente l’ex ferrovia e attigue mulattiere da Asiago a Canove, alla contrada Roncaldo, Val Magnaboschi, Cesuna e ritorno ad Asiago. Altrimenti si può optare per quello da 10 km che porta a Canove per poi tornare indietro.

Due tracciati che hanno partenza e arrivo al Parco Millepini, dove saranno predisposti tutti i servizi pre e post gara.

La Corsa del Trenino è diventata uno degli eventi più seguiti non solo nel mese di giugno, ma in generale in tutta la stagione veneta, portando con sé sempre grandi numeri di partecipazione e facendo da antipasto a un’altra classica del fuoristrada del territorio come la Strafexpedition. Andando a spulciare nell’albo d’oro degli ultimi 10 anni spiccano le tre vittorie consecutive dal 2019 in poi di Pietro Sartore (nel 2020m non si è corso per il covid), come anche i tre successi, più diluiti nel tempo, di Daniela Ferraboschi (2014-16-19).

La partenza verrà data da Via Stazione alle roe 9.30, sede anche dell’arrivo, con lo start contemporaneo per le due distanze alle ore 9:30. Le iscrizioni si chiuderanno sabato, o al raggiungimento dei 300 partecipanti per ogni percorso: il costo è di 25 euro per la gara lunga e di 20 per il percorso alternativo. A tutti gli iscritti andrà un ricco pacco gara con prodotti alimentari e un gadget tecnico Diadora. Il ritiro dei pettorali può essere effettuato sabato in orario di apertura presso il negozio Puro Sport di Zané (VI) oppure domenica dalle 7:30 presso la zona di partenza.

Per informazioni: Asd Sportiva 7 Comuni, https://www.lacorsadeltrenino.it/