Escursione in Altopiano con aperitivo al Baito Erio

Escursione organizzata dalla Pro loco Mezzaselva in collaborazione con Asiago Guide verso il Baito Erio, dove sarà possibile fermarsi per godere di un bellissimo panorama e ascolare le spiegazioni della guida, per terminare con un aperitivo e ripartire. Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide.

Sabato 17 giugno 2023 dalle 17.00 alle 20.00

Seguendo le tracce degli animali di montagna, si attraversano pascoli e boschi di faggio e abete per raggiungere il Baito Erio attraverso sentieri poco conosciuti.

Nel caratteristico baito ci sarà un gustoso aperitivo a base di prodotti tipici e stagionali per un momento di incontro conviviale.

Al termine rientro per una facile strada sterrata al punto di partenza pronti per ammirare il risveglio di primavera della montagna accompagnati dal calare del sole.



Escursione guidata con aperitivo al Baito Erio

META: Baito Erio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, cappellino, occhiali da sole. .

COSTO: 25€ a persona per l’escursione guidata e aperitivo, 10€ per i ragazzi con meno di 15 anni.

RITROVO: alle ore 17.00 di fronte alla PRO LOCO MEZZASELVA - Piazza Cimbri, 21, Mezzaselva VI

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com