Festa del pampano: stand gastronomico, ballo liscio, rievocazione 1^ guerra

Le tradizioni di un tempo si rinnovano ogni anno con la Festa del Pampano in onore del santo patrono Sant’Ubaldo a Meledo di Sarego.

Dal 15 al 18 giugno 2023 una grande festa, con la rievocazione storica della prima guerra mondiale domenica pomeriggi.

Per la ricorrenza si addobba la statua del santo con tralci di vite, per questo la sagra è detta “Festa del Pampano” in occasione appunto della crescita dei nuovi tralci. Nei tempi antichi, le croci benedette venivano messe nei campi e nelle fattorie per richiamare la protezione divina in caso di calamità climatiche.

DA GIOVEDI 15 A DOMENICA 18 GIUGNO 2023 presso il campo da calcio tensostruttura coperta a Meledo in Via Damiano Chiesa, 5.



Domenica 18 giugno 2023 giornata a tema sulla GRANDE GUERRA con RIEVOCAZIONE STORICA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE.