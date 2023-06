Conversazioni Festival: apre Vladimir Luxuria, film, musica, laboratori

Il Festival ConversAzioni, giovane ma ambizioso, è ormai giunto alla sua quarta edizione e anche quest’anno il Festival avrà luogo nella splendida cornice del Giardino Jacquard a Schio e si terrà il 16-17-18 giugno 2023. Il tema di quest’anno è la bellezza.

Programma

Venerdì 16 alle ore 20.30 ci sarà l'ensamble Eolo'S flute, composta da sette ragazzi e ragazze dell’Istituto Comprensivo di Cornedo Vicentino, che proporranno un medley cartoon.

Alle ore 21.00 trattando il tema dello stereotipo della bellezza: di quanto influenzi le vite di tutti, soprattutto la sfera del femminile, e di quanto sia importante riscriverne il significato per ricondurci ad un concetto che sia più vicino al sentire dei nostri tempi.

Marco Sottoriva propone di indagare, attraverso la visione di spezzoni di film, il personaggio di Marylin Monroe, icona di bellezza ma anche artista che tentò di uscire dall’immaginario dimostrando le sue capacità attoriali.

Sabato 17 alle ore 19.30 madrina d'eccezione Vladimir Luxuria, personalità di spicco e autorevole portavoce dei diritti LGBTQIA+, che ci riporterà il concetto della diversità come valore, ed il principio del rispetto e della valorizzazione dell’identità contro lo stereotipo.

Dopo l'intervento di Vladimir viene proiettato il film Girl, premiato al Festival di Cannes del 2018. Il Film racconta la transizione di genere di una giovane ragazza olandese e del rapporto d’ amore e sostegno con il padre che l'accompagna nel percorso.

Di rilievo quest’anno sarà anche la mostra fotografica “Costruire una Bellezza comune – Otto architetture di TAMassociati” a cura di Anna Merci, che verrà allestita nella Serra del Giardino Jacquard, e che racconta come un approccio etico della progettazione architettonica corrisponda anche ad un risultato di valore estetico. L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 17 alle ore 17.00 con lo studio TAMassociati in dialogo con Massimo Mastromatteo di Emergency.

Domenica 18 sarà dedicata ai laboratori: alle ore 9.00 con un La chiara visone_ laboratorio di yoga tenuto da Laura Manea in cui attiveremo il nostro sguardo interiore per scoprire la Bellezza del rapporto con noi stessi. Alle ore 10.00 Riccardo Fontana, apneista, farà sperimentare il respiro come fonte di benessere e bellezza nel laboratorio Il giardino respira Bellezza.

Alle ore 10.30 esperiementi con la pittura nel laboratorio la Bellezza nel colore tenuto da Barbara Conzato di Cerchi Diversi.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 Flora&Lab.Ora guidano in un percorso nella bellezza del paesaggio urbano intrecciato a quello della natura nel laboratorio Intrecci di Bellezza. Alle 20.00 protagoni sta il jazz italiano degli 60 introdotto da Alessio Berto e a seguire la perfomance di danza contemporanea Eden della Compa gnia danza Lucy Briaschi.

Per tutta la durata del Festival a partire dalle ore 18.00 grazie alla collaborazione con Fermento, sarà possibile assaporare i vini del territorio e la pizza agricola, accompagnati da buona musica e DJ set.

L’ingresso al Festival è gratuito.

Date: 16-17-18 Giugno 2023

Luogo: Giardino Jacquard - Via Pasubio - Schio (VI). In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al Lanificio Conte (Largo Fusinelle, entrata Galleria, Schio)

Info e programma completo: www. festivalconversazioni.it