Pizza festival: arrivano i top pizzaioli in piazza dei Signori

L’Associazione Eccellenza nella Pizza - da sempre promotrice della salvaguardia di uno dei prodotti più famosi e amati nel nostro paese e degli ingredienti Made in Italy - organizza in pieno centro storico a Vicenza 3 giornate aperte al pubblico, da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023, con le migliori pizzerie di Vicenza e del Veneto, birre artigianali e accompagnamento musicale dal vivo.

Programma

In Piazza dei Signori saranno allestite 7 postazioni dedicate ai maestri pizzaioli che prepareranno le loro creazioni da far assaggiare al pubblico, sperimentando con impasti e farine e giocando con topping unici e creativi. Gli ospiti potranno degustare le pizze proposte utilizzando i token del valore di 1,00€ in vendita alle casse. Quattro token per un trancio di Margherita e sei token per tranci gourmet, pizza fritta o panuozzi.



I top pizzaioli che impasteranno e cucineranno in piazza: Giuseppe Soldà de La Pieve a Chiampo (VI), Mauro Pozzer de Alla Rotonda a Thiene (VI), Rosario Giannattasio di Acqua e Farina di Vicenza, Catello Buononato della pizzeria Catello di Vigardolo (VI), Massimiliano Fraccarolo e Riccardo Furlani di Fattore F a Vicenza, Andrea Piccolo del Laboratorio in Fermento di Falzè di Trevignano (TV), Vittorio di Nunzio della pizzeria City di Treviso, Giuseppe Nalesso di Impasti La Villana a Grantorto (PD), Alessandro Buono di Amordipizza a Paese (TV).

Accanto alle postazioni riservate ai talenti pizzaioli, due station dedicate alle birre artigianali. Da un lato il birrificio vicentino La Villana, con la loro gamma completa di birre ad alta e bassa fermentazione. Dall’altro lato le birre di Erdinger Weissbräu, azienda situata a Erding, in Germania, che continua a portare avanti la tecnica tradizionale della doppia fermentazione. Le birre proposte saranno acquistabili a 5,00€.



A completare l’offerta food & Beverage, negli stand del Festival, anche acqua di Fonte Margherita, Mole-Cola bibita 100% italiana e il caffè Julius Meinl.

Durante le giornate del festival, ad accompagnare le creazioni dei maestri pizzaioli e le birre fresche artigianali, il pubblico potrà vivere momenti di svago e divertimento con band dal vivo che si alterneranno sul palco. Dalla musica leggera degli anni ‘50 fino al rock italiano, tre giorni di convivialità per diffondere la cultura della pizza nel mondo!

ORARI - Venerdì 16 e sabato 17 il festival avrà luogo dalle ore 16.00 alle ore 23.00, mentre domenica 18 giugno l’evento si svolgerà durante tutto il corso della giornata, dalle ore 11.00 alle ore 22.00.

PARCHEGGIO - Piazza dei Signori si trova a soli 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Vicenza; in alternativa, per poterla raggiungere sono disponibili i seguenti parcheggi a pagamento limitrofi, aperti 24 ore su 24 : Parcheggio Matteotti, Piazza G. Matteotti, 25; Parcheggio Fogazzaro, Contrada Pedemuro S. Biagio, 72; Parcheggio Canove, Contra’ delle Canove, 17.

“Abbiamo voluto dar vita ad un vero e proprio festival - racconta l’ideatore dell’evento e socio fondatore di Associazione Eccellenza Nella Pizza, Francesco Savarise - che potesse omaggiare i maestri dell’arte bianca e le loro creazioni. Saranno tre serate all’insegna della convivialità per continuare il nostro percorso e la nostra volontà di creare una cultura condivisa attorno all’arte della pizza.”