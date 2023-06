Arriva Carpaneda Ecofestival: teatro, film, musica, passeggiate e cibo

Tre giorni con più di venti appuntamenti tra incontri, laboratori, teatro, film, musica, passeggiate e cibo dedicati all’agroecologia. È Carpaneda Ecofestival che si terrà venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno nell’area rurale periurbana di Carpaneda.

Ad ospitare la rassegna il bosco urbano a ovest di Vicenza e alcune realtà della zona legate da una comune visione sull’ambiente e la sostenibilità: l’azienda agricola 100orti, il B&B Nonna Amelia, la birreria Lucky Brews e l’azienda agricola A Regola d’Orto.

Programma

Venerdì 16 giugno

ore 16 > conversazione itinerante partenza da Piazza delle Erbe VERSO CARPANEDA con Mirco Corato (EQuiStiamo) e Davide Primucci (Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani)

ore 18 > inaugurazione Azienda Agricola 100orti PIACERE, V.A.N.G.A con i partner del progetto VANGA e le ragazze e i ragazzi dell’IIS B. Boscardin e del Liceo G.B. Quadri, Diego Dalla Via (Fratelli dalla Via), Elisabetta Granara (Gruppo Teatro Campestre)

ore 19.30 > teatro e natura Azienda Agricola 100orti SEMIs – storie di un potere invisibile di Nouvelle Plague

ore 20.30 > incontro Azienda Agricola 100orti UN’AGRICOLTURA CONTADINA OLTRE I NUOVI OGM: esperienze di gestione collettiva della biodiversità agricola con Giulia Bocciero e Davide Simonetti (Nouvelle Plague), Valeria Grazian (Casa delle sementi del Veneto) e Francesco Paniè (Centro internazionale Corcevia). Modera Giordana Mascarello (Comunità Vicentina per l’Agroecologia)

ore 20.30 > laboratorio per bambini, ragazzi e famiglie Bosco Urbano di Carpaneda COSTRUIAMO UN BUG HOTEL con Roberto Giuliari e Margherita Ferrari

dalle 20.30 > cena su prenotazione Azienda Agricola 100orti PICCOLA OSTERIA ITINERANTE

ore 22 > film documentario Azienda Agricola 100orti GLOBES di Nina De Vroome

a seguire > conclusione informale Lucky Brews

Sabato 17 giugno

ore 9:30 e 11.30 > teatro e natura Bosco Urbano di Carpaneda ALBERI MAESTRI KIDS di Campsirago Residenza

ore 11 > incontro B&B Nonna Amelia AGROECOLOGIA NELLA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE: le ragioni del conflitto tra movimenti sociali ed organizzazioni di categoria con Maria Antonietta Maneschi (Università Sciences Po – PSIA), Massimo De Marchi (Università di Padova – Dicea), Pier Francesco Pandolfi de Rinaldis (ARI – Coordinamento Europeo Via Campesina). Modera Davide Primucci (Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani)

dalle 12.30 > cena su prenotazione Azienda Agricola 100orti PICCOLA OSTERIA ITINERANTE

ore 16 > laboratorio Bosco Urbano di Carpaneda COSTRUIAMO UN BUG HOTEL con Margherita Ferrari e Sara Belpinati

ore 16.30 > incontro – laboratorio B&B Nonna Amelia ORTICOLTURA ORGANICA E RIGENERATIVA con Elisa Decarli (Deafal)

ore 17.30 > laboratorio Bosco Urbano di Carpaneda ORTICA con Marina Girardi

ore 17.30 > incontro Bosco Urbano di Carpaneda GENERE, PATRIARCATO E AGRICOLTURA: dialogo con l’autrice del libro “Contadine si diventa. Donne in agricoltura” dialogo con Laura Castellani (autrice) e Margherita Ferrari (Comunità Vicentina per l’Agroecologia, Oddkin Flower Farm & Studio)

ore 20 > teatro e natura Bosco Urbano di Carpaneda MITI D’ACQUA di O Thiasos TeatroNatura

dalle 20.30 > cena su prenotazione Lucky Brews BIRRERIA ARTIGIANALE

ore 21.30 > film documentario e incontro con la co-regista Francesca Bertin Lucky Brews TARA di Volker Sattel e Francesca Bertin

a seguire > conclusione informale Lucky Brews

domenica 18 giugno

ore 9 > laboratorio Bosco Urbano di Carpaneda CURA DEL BOSCO con Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani

ore 10 > teatro e natura Bosco Urbano di Carpaneda CORRERE AL SILENZIO Piero Ramella

ore 11.15 > incontro Bosco urbano di Carpaneda ASSEMBLEA PUBBLICA CASCINA CARPANEDA BENE COMUNE con Comunità Vicentina per l’Agroecologia

dalle 12 > pranzo su prenotazione B&B Nonna Amelia PICCOLA OSTERIA ITINERANTE

ore 15.30 > teatro e natura Azienda Agricola A Regola d’Orto HABITAT NATURALE di Gruppo Teatro Campestre

ore 16.30 > visita Azienda Agricola A Regola d’Orto VISITA AL PARCELLARIO DIDATTICO con Giordana Mascarello

ore 17 > merendaperitivo Azienda Agricola A Regola d’Orto MERENDAPERITIVO AL BISTRO’ A REGOLA D’ORTO

ore 18 > incontro B&B Nonna Amelia VERSO IL PARCO AGRICOLO DI CARPANEDA: agricoltura periurbana, sviluppo rurale e politiche locali del cibo con Catherine Dezio (Università di Padova – Tesaf), Viviana Ferrario (Università IUAV di Venezia), Gianluca Migliavacca (Georama, Milano), Mara Mignone (Comune di Vicenza, progetto Cities2030). Modera Cristina Catalanotti

dalle 18 > cena su prenotazione B&B Nonna Amelia PICCOLA OSTERIA ITINERANTE ore 20 > musica

B&B Nonna Amelia TRIO CARPANEDA in CONCERTO con Enrico Balboni (violino), Antonio Mistè (violoncello) e Natalia Kukleva (pianoforte)

Con un ricco cartellone di eventi per tutte le età, Carpaneda Ecofestival mette al centro il rapporto con la natura che ci circonda attraverso diversi linguaggi.

Teatro

A partire dal teatro con cinque spettacoli in dialogo con il paesaggio circostante, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. Il primo in programma è “SEMIs - storie di un potere invisibile” (16/06 ore 19.30, 100orti), produzione indipendente italo-francese Nouvelle Plague Maison des Semences Paysannes Maralpines. È una pièce che con uno stile intimo e comunitario indaga tematiche legate alla sparizione della biodiversità e alla relazione profonda tra coltura e cultura. Alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, invece, è dedicato “Alberi maestri Kids” (17/06 ore 9.30 e 11.30, bosco di Carpaneda) di Campsirago Residenza: uno spettacolo itinerante, immersivo ed esperienziale per bimbi dai 4 e i 10 anni, alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante. Personaggi e luoghi che sorgono dalle forme vive dell’acqua sono i protagonisti di “Miti d’acqua” (17/06 ore 20.30, bosco di Carpaneda) della compagnia O Thiasos TeatroNatura, che, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, risveglia alcuni dei miti più misteriosi del poema svelando l’appartenenza reciproca tra la natura che scorre in noi e quella che ci vive intorno. Con “Correre al Silenzio” (18/06 ore 10, bosco di Carpaneda), Pietro Ramella guiderà il pubblico in una performance partecipativa incentrata sul camminare come gioco teatrale ed esercizio dell’attenzione e dell’immaginazione. Di flussi migratori che ricalcano rotte su cui da millenni si ripete il ciclico peregrinare di batteri, piante e animali racconta lo spettacolo “Habitat Naturale” (18/06 ore 15.30, A Regola d’Orto) de Il Gruppo di Teatro Campestre.

Cinema

Per la sezione film documentari il programma propone due proiezioni a cura di Working Title Film Festival - Festival del cinema del lavoro e di LIES Laboratorio dell’Inchiesta Economica e Sociale. La prima in calendario è “Globes” di Nina de Vroome: un documentario saggistico che traccia il legame tra gli esseri umani e le api (16/06 ore 22, 100orti). La seconda è “Tara” di Volker Sattel e Francesca Bertin. È un viaggio che parte da un fiume della periferia di Taranto - il Tara, le cui acque si ritiene abbiano proprietà curative - per raccontare un territorio in cui il mito si scontra con la realtà e in cui il cosiddetto progresso ha messo a dura prova la natura e la società (17/06 ore 21.30, Lucky Brews). Sarà presente la regista Francesca Bertin, che dialogherà con la direttrice del Working Title Film Festival Marina Resta e con il pubblico.

Incontri

Spazio anche agli incontri di approfondimento dedicati all’agroecologia con quattro talk a cura di Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani e Comunità Vicentina per l’Agroecologia. Di “Un’agricoltura contadina oltre i nuovi OGM” (16/06 ore 20.30, 100orti) parleranno Giulia Bocciero e Davide Simonetti della compagnia Nouvelle Plague, Valeria Grazian della Casa delle Sementi del Veneto e Francesco Paniè del Centro Internazionale Crocevia condividendo esperienze di gestione condivisa della biodiversità agricola. Sulle ragioni del conflitto tra movimenti sociali e organizzazioni di categoria si confronteranno Maria Antonietta Maneschi dell’Università Science Po, Massimo De Marchi dell’Università di Padova – DICEA e Pier Francesco Pandolfi de Rinaldis dell’Associazione Rurale Italiana durante l’incontro “Agroecologia nella nuova politica agricola comune” (17/06 ore 11, B&B Nonna Amelia). Assieme alla sociologa e attivista Laura Castellani, invece, si approfondirà il rapporto tra “Genere, patriarcato e agricoltura” (17/06 ore 17.30, bosco di Carpaneda). Di come Carpaneda potrebbe divenire fulcro della trasformazione del sistema agroalimentare locale si parlerà durante l’incontro “Verso il parco agricolo di Carpaneda” (18/06 ore 18, B&B Nonna Amelia) con Catherine Dezio dell’Università di Padova, Viviana Ferrario dello IUAV di Venezia, Gianluca Migliavacca di Georama e Mara Mignone del Comune di Vicenza - progetto Cities2030.

Ai talk si aggiunge anche un incontro-laboratorio su “L’orticoltura organica e rigenerativa” e come metterla in pratica nella conduzione di un orto-giardino, assieme a Elisa Decarli (17/06 ore 16.30, B&B Nonna Amelia), l’“Assemblea pubblica Cascina Carpaneda Bene Comune”, (18/06 ore 11.15, bosco di Carpaneda) con la Comunità Vicentina per l’Agroecologia e la “Visita al parcellario” dell’azienda agricola A Regola d’Orto (18/06 ore 16.30).

Laboratori per bambini

Il bosco di Carpaneda ospiterà anche quattro laboratori pratici per bambini, ragazzi e famiglie. Con “Costruiamo un bug hotel” (16/06 ore 20.30 e 17/06 ore 16) i partecipanti potranno raccogliere rami, foglie e fiori per costruire un albergo per insetti, prezioso strumento di tutela della biodiversità. Con “Ortica” (17/06 ore 17.30), invece, si scopriranno i segreti della natura attraverso la storia di una bimba che ha come amici piante, torrenti, rocce e animali. E, infine, con “Cura del Bosco” (18/06 ore 9) si realizzeranno dei piccoli sentieri di raccordo tra alcuni degli spazi più frequentati del bosco, con materiali reperiti in loco e senza l’ausilio di strumenti meccanici.

Musica

Non mancherà la musica con “Trio Carpaneda” (18/06 ore 20, B&B Nonna Amelia). Enrico Balboni (violino), Antonio Mistè (violoncello) e Natalia Kukleva (pianoforte) si esibiranno in un concerto che parte dai classici barocchi di Bach e Vivaldi, passando per Beethoven e il romanticismo di Rachmaninov e Tchajkovsky, fino ad arrivare a Bartok, Bloch e Piazzolla.

Anche il buon cibo sarà protagonista con pranzi e cene a cura della Piccola Osteria Itinerante e della Birreria Lucky Brews. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, tranne gli spettacoli “Alberi Maestri Kids”, “Miti d’acqua”, “Correre al Silenzio”, “Habitat Naturale” (biglietto unico a 5 euro). Posti limitati, prenotazione consigliata. Pranzi e cene su prenotazione obbligatoria online.



Carpaneda Ecofestival è parte del progetto “V.A.N.G.A. Vicenza per l’Ambiente. Nuove Generazioni in Azione”, realizzato con il sostegno della Fondazione Cariverona da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale con i partner ALDA Associazione Europea per la Democrazia Locale, LIES Laboratorio dell’Inchiesta Economica e Sociale, Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani, Comunità Vicentina per l’Agroecologia, RiverLand, EQuiStiamo, azienda agricola 100orti, azienda agricola A Regola d’Orto e Comune di Vicenza.