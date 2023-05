Festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago, specialità della cucina altopianese

Torna la tradizionale Festa di Sant'Antonio, la sagra che per tre week end animerà la frazione del capoluogo altopianese. Durante la manifestazione si potranno assaggiare le specialità della cucina locale, ascoltare della buona musica e fare quattro salti in pista.

Programma 2023

DOMENICA 3 GIUGNO – MEMORIALE EROS BAU’

h 09:30 - Inizio torneo di calcio presso il campo sportivo di Sasso e il campo sportivo di Gallio in collaborazione con POLISPORTIVA OLYMPIA CITTADELLA e UNIONE CALCIO 7 COMUNI 1967

h 12:00 - Apertura stand gastronomico

h 14:00 - Inizio torneo di calcio balilla (iscrizione al seguente numero Manuel 340-5663716) € 20,00 a coppia

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 20:00 - 7° TORNEO INTERBAR

h 20.30 - Musica con DJ MANUEL DAL SASSO

h 21:30 - Musica live con i MAD BEERS

h 22:30 - Grande serata giovani con la CHERNOBAND



VENERDI' 9 GIUGNO

h 19:00 - Apertura stand gastronomico con bistecche di cavallo - frittura mista - panini onti

h 20:00 - 7° TORNEO INTERBAR

h 20:30 - Musica con FABIO DJ AFRO E REGGAE

h 22:30 - Grande serata giovani con le CELEBRITY STARS



SABATO 10 GIUGNO

h 15:00 - 7° TORNEO INTERBAR

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 20:30 - Musica con DJ MANUEL DAL SASSO

h 22:30 - GRANDE EVENTO DEGLI ANNI 90… ARRIVA IT'S 90 TIME



DOMENICA 11 GIUGNO

h 12:00 - Apertura stand gastronomico

h 14-16 - Giochi in legno per bambini con ZUGATOLANDO

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 21:00 - Ballo liscio con MARCO E I NIAGARA



MARTEDI' 13 GIUGNO - SANT' ANTONIO

h 12:00 -Tutti a pranzo con «l Toni» - Festeggiamo gli Antonio e le Antonia!

h 15:00 - Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio - Santa Messa e Processione

h 19:00 - Apertura Stand gastronomico

h 20:00 - 7° TORNEO INTERBAR

h 21:30 - Ballo liscio con FRANCESCA MAZZUCCATO



VENERDI' 16 GIUGNO

h 19:00 - Apertura stand gastronomico con bistecche di cavallo - frittura mista - panini onti

h 20:00 - 7° TORNEO INTERBAR

h 20:30 - Musica con FABIO DJ AFRO E REGGAE

h 22:30 - Grande serata giovani di APRES SKI ESTIVO CON I DJS E LE VOCI DI RADIO STELLA... VIENI A BALLARE ANCHE TU!



SABATO 17 GIUGNO

h 15:00 7° TORNEO INTERBAR

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 20:30-21:30 - Musica live con i BLONDE BROTHERS

h 21:30 - Ballo liscio con MARIANNA LANTERI

DOMENICA 18 GIUGNO

h 09:30 - 9° TORNEO SANT'ANTONIO CUP con piccoli amici & esordienti

h 12:00 - Apertura stand gastronomico

h 14:00 - Giochi tradizionali di una volta con le FATE PER GIOCO e GIRO A CAVALLO PER BAMBINI

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 21:00 - Gran finale con GIANMARCO E L'ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI

h 23:30 - Estrazione biglietti lotteria