Sagra di Montecchio Precalcino: tanto divertimento e buona cucina

Programma 2023 della sagra di Montecchio Precalcino. Tantissima musica, intrattenimento e buona cucina.

Menù

Venerdì e sabato: panini con pulled pork, tastasale, primi piatti

Domenica e lunedì: primi piatti, grigliata, galletto.

VENERDì 16 GIUGNO

ore 20:00 lezione aperta di ZUMBA con @filippo

ore 21:00 dj set by Alessandro Esatti

SABATO 17

ore 20:00 Esibizione SMOVE Hip Hop School di Thiene

ore 21:00 Live con i Rotti per caso

ore 23:00 Jonny Dee + Ivan DJ

DOMENICA 18

ore 20:30 Live con The Junior Flames

ore 21:30 Live con i Jackpot

LUNEDI’ 19

ore 20:00 Esibizione di danza moderna e creativa by la Pimpa

ore 21:00 Live con i Mr Boss



Ottime proposte culinarie, birra e cocktails strepitosi

Tutte le sere apertura stand ore 19:30

Ricca pesca di beneficienza, frittelle e dolci, lunapark

Ampio parcheggio