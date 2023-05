Escursione tra campi di lavanda e mirtilli con apericena e cocktail a tema

Indirizzo non disponibile

Sulle colline di Marostica, con il Castello Superiore a fare da sfondo, anche quest'anno torna l'escursione VIOLA BACIA TUTTI!

Un lavandeto in fiore e un campo di mirtilli succosi ci attendono sulle colline di Marostica.

E' una facile escursione per raggiungere un meraviglioso campo di lavanda, adagiato sui fianchi di un colle con splendida vista sul Castello Superiore.

Ci attende poi un apericena presso il giardino di una dimora storica, il B&B “A Casa Mia”: qui gusteremo un cocktail a base di mirtilli e lavanda preparato sul momento dalla barlady del locale La Stazione, accompagnato da uno sfizioso menu a tema (dettagli di seguito*)

Al rientro, doverosa tappa all'azienda agricola di Maria Rita Frison per visitare il suo impianto di mirtilli biologici.

Durante l’evento sarà possibile acquistare olio essenziale di lavanda, idrolato di lavanda e mirtilli freschi.

VIOLA BACIA TUTTI… AL TRAMONTO - UN WEEKEND CHE SI TINGE DI VIOLA E DI BLU

QUANDO: sabato 17 e domenica 18 giugno 2023

Ore 16:00

Ritrovo presso l'azienda agricola Frison Maria Rita (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/5QuXaeT5iq8opSkB9

DURATA ESCURSIONE: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 5 km, dislivello 100 m

COSTI ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

APERICENA

€ 20,00 menu adulti

€ 8,00 menu bimbi

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, cappello e protezione solare, abbigliamento comodo, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12:00 del giorno prima via sms/whatsapp o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

*Il menu preparato dal bar La Stazione include:

- Cous cous con verdure dell'orto, feta greca, olive taggiasche e mirtilli

- Insalatina con semi tostati e mirtilli

- Lievitata 72 ore con casatella fresca

- Crostatina con composta di mirtilli e profumo di lavanda

1 cocktail ai mirtilli e lavanda



Menu bimbi:

- sandwich prosciutto cotto e formaggio di malga

- polpette di manzo

- pura polpa di frutta al mirtillo o pesca



Su richiesta, disponibile menu vegano o gluten free.

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA