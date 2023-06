Festa a Belvedere, sagra paesana con specialità pesce

Da venerì 16 a martedì 20 giugno 2023 è in programma la sagra paesana "Belvedere in Festa" agli impianti sportivi di Belvedere di Tezze sul Brenta in via Nazionale con intrattenimenti musicali, spettacoli, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera. Si potrà ballare su pista in acciaio con numerose orchestre e dj.

Specialità culinarie: fritture di pesce e cappesante. Ingresso libero.