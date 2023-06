Torna la Notte Bianca a Creazzo

La Notte bianca di Creazzo vi aspetta sabato 17 maggio 2023 dalle ore 18.00 alle 02.00 in un grande palco Open Air in Piazza San Marco. Birre artigianali, drinks, hamburgers, street food, ma soprattutto tanta musica.

Eventi di musica, danza e spettacolo.

Stand gastronomici e street food.

Negozi aperti, hobbisti ed esposizioni.

Torna la Notte Bianca Creazzo, una serata in cui musicisti, ballerini, cantanti, commercianti, artigiani, coltivatori, cuochi, baristi, scultori, pittori e volontari animeranno le piazze di un'atmosfera unica e irripetibile.

Ogni anno migliaia di persone accorrono per cenare, per la musica, per le scuole di danza e lungo il viale esibizioni di fitness, altre attività sportive e l’angolo jazz. In via da Vinci area western approntata con trattori, balle di fieno e danze country, i balli tipici americani indossando stivali e cappelli da cow-boy. Per i più piccoli è possibile giocare sui gonfiabili.

Nel palco centrale della piazza ogni ora, fin oltre la mezzanotte spettacoli di danza di diverse scuole mentre i ragazzi hanno lo spiazzo-discoteca accanto al supermercato per ballare.

Aperti anche i negozi, con la possibilità di dedicarsi allo shopping serale. E' possibile fare una passeggiata tra le originali bancarelle del mercatino con decine di espositori presenti, fra hobbisti ed artigiani, o anche informarsi negli stand delle associazioni di volontariato per conoscere le attività della prossima stagione.

Notte bianca a Creazzo in n caso di maltempo la festa sarà rimandata a sabato 24 giugno.