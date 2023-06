Lavandeto della Lobia: porte aperte con visite, pic nic, distillazione della lavanda

Il Lavandeto della Lobia è un luogo di libertà e benessere. Il tempo si ferma e lo sguardo si perde nei prati verdi che lo abbracciano. Colori, profumi e energia buona sprigiona dalla piante officinali ed attiva tutti i sensi.

L'abbiamo sognato e ideato per essere anche un luogo di accoglienza, dove far stare bene te e la tua famiglia.

Porte Aperte 2023

DOMENICA 18/672023 DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00 Lavandeto della Lobia, Azienda Agricola Orna

ore 10:00 e ore 17:30 - APERTURA AZIENDA AGRICOLA e VISITA GUIDATA

Iniziativa Un viaggio alla scoperta dell'Azienda Agricola, degli animali, del suo ecosistema sostenibile e delle piante officinali del Lavandeto della Lobia.

ore 11:00 - DISTILLAZIONE DEI FIORI DI LAVANDA

Dopo la visita guidata al Lavandeto si potrà assistere alla dimostrazione della distillazione dei fiori di lavanda e scoprirne i segreti per ottenere il nostro prodotto principale: l'olio essenziale di lavanda.

ore 11:00 - “UNA CARTOLINA PROFUMATA”

Laboratorio per bambini dove una semplice cartolina diventa il punto di partenza per una esperienza olfattiva e manuale, dove i bambini avranno la possibilità di conoscere le varietà di piante aromatiche del Lavandeto che utilizzeranno per colorare l’opera finale.

ore 11:30 - APERTURA AREA PICNIC

Spazio in mezzo al verde ideato per gustare al meglio la bellezza e la magia del paesaggio rurale anche se a pochi passi dalla città di Vicenza.

ore 18:00 - PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE BIRRA

?Presentazione con il Mastro Birraio della birra artigianale Miele e Lavanda.

programma completo: https://www.aziendaagricolaorna.it/iniziative-giugno-2023 - per info: Valentina 340.1514051