Cosa fare a Vicenza e provincia questo week end

L'ultimo weekend di settembre è ricchissimo di eventi interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 23 al 25 settembre 2022. Sono molte le iniziative legate alla vino, ma anche spettacoli, mostre, sagre tipiche, se il tempo è incerto niente paura, sono organizzati anche con spazi al coperto.

Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Festa del Bacalà a Sandrigo: appuntamento annuale per i buongustai, verranno servite con il celebre pesce, la pizza gourmet, i bigoli al torcio, il pasticcio al bacalà, gli spaghettoni di grano duro e il risotto. Spettacoli ed eventi musicali nelle varie piazze del paese.

VIwine, Piazza dei Signori diventa una grande cantina, 150 vini in degustazione. Una tre giorni ricca di appuntamenti con il buon bere, cibo, talk, e intrattenimenti.

Festa dell'Uva di San Eusebio a Villa Angarano: un appuntamento da non perdere per la bellezza della location, il programma vario, il buon cibo da gustare nell'aia, il vino da assaporare, la musica da ballare, il tutto in una autentica atmosfera agreste.

Festa Dell'uva e del Vin Recioto a Gambellara: una meravigliosa area degustazione con alcuni produttori locali, chioschi gastronomici, giochi, sfilate e danze.

Festa della vendemmia con menù tipico del Monte Grappa da Volpara: antipasto con mosto cotto e fichi, maiale con uva passita, speck e ritretto di Clinton, risotto al morlacco e uva americana, vitello affumicato con le fassine di vite, sono alcuni dei piatti del pranzo.

Le sagre di questo week end

Sagra dello Spiedo Regale di Quaglie a Levà di Montecchio Precalcino: la confraternita dello spiedo di quaglia è pronta per servire i suoi classici piatti, dallo spiedo DE.CO. alle fettuccine al sugo di quaglia tagliata al coltello, dal carrè di maiale, alla salsiccia arrostita.

Festa della birra a Sovizzo: sabato sera ricco stand con specialità tirolesi. La versione vicentina della famosa Oktoberfest con le sonorità, i profumi, i colori e naturalmente i sapori dell’evento bavarese.

Festa dea Bisata a Valproto, in tipico stile veneto. Nel fine settimana verranno servite le specialità culinarie: "Poenta e Bisata" - Bisata ai Ferri - Bisata Fritta - Bisata in Tecia - Bisata al Forno.

Sagra di San Matteo a Cavazzale, tanta musica e arrosticini.

Manifestazioni

Mostra mercato Giardino Jacquard: orchidee rare, fiori, artigianato e cultura del verde. Una manifestazione di due giorni, aperta gratuitamente al pubblico, dedicata alle orchidee, piante fiori e bonsai nella magnifica cornice ottocentesca dell'ex area Lanerossi, con il cortile della Fabbrica alta, del Lanificio Conte e del Giardino Jacquard.

Garden Festival: le piante più belle per i balconi d'autunno. In ogni sGarden ci saranno molte iniziative, aiuole dimostrative e i preziosi consigli dagli esperti per il balcone d’Autunno

Museo Hemingway: Libri in Villa, mostra mercato dell'Editoria del Territorio e della Grande Guerra.

Transumanza a Bressanvido: sfilata della mandria per le strade, di ritorno dalla stagione estiva nei pascoli dell’Altopiano dei Sette Comuni, accompagnata da fiaccole. Tanti eventi e serata danzante.

Spettacoli

Assassinio nella cattedrale con Moni Ovadia: il conflitto tra il Re e Tommaso Beckett.

El Grito: illusionismo, musica, letteratura, il nuovo circo contemporaneo va in scena a Bassano.

Il circo Patuf in Soñambula a Rosà, per sognare ad occhi aperti.

Teatro circo a Caldogno una rassegna di spettacoli per la gioia dei bambini e dei loro genitori

Passeggiate

Visita guidata a Monte Berico sabato, per ammirare le raccolte d'arte, custodite dai Frati Servi di Maria, in esposizione al "Chiostro del Capitolo" e in alcuni ambienti comuni del convento.

Il bramito del Cervo con cena a Malga Stenfle: breve passeggiata guidata al tramonto alla scoperta dei pascoli e dei selvatici che vi abitano. Al termine sarà possibile cenare in compagnia.

Storie di Vino tra palazzi e antiche botteghe, sabato tour guidato nel centro storico di Vicenza.

In città

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

Tour guidati in spazi insoliti con performance artistiche. Artisti sparpagliati in giro per la città pronti, attraverso il mestiere più bello del mondo (il cantastorie di qualsiasi sorta), a farvi conoscere gli Spazi Insoliti di Vicenza.

Preistoria nel vicentino: 5 itinerari alla scoperta delle nostre radici, un'opportunità di vivere la natura che conserva ancora le tracce di un passato lontano.

Girotondo Pigafetta: spettacolo di cabaret e musica con Magnagati, Astichello, Seven Gnoms e Bàbata.