Il circo Patuf in Soñambula a Rosà, per sognare ad occhi aperti

Il circo Patuf arriva per la prima volta a Rosá. Il tendone del circo aprirà le sue porte dal 23 settembre al 2 ottobre presso il Parco delle Rose.

Gli artisti comunicano che: "Ringraziamo per l'invito il comune di Rosà che ci ospiterá e in questa particolare occasione dedicheremo i nostri interventi artistici alla famiglia di Mattia, un inseguitore di sogni come noi.

Vi aspettiamo con il nuovo spettacolo di circo teatro "Soñambula" per trasportarvi insieme a noi in un sogno ad occhi aperti capace di incantare grandi e bambini."

I posti sono limitati e la prenotazione necessaria chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 3927342915.



Biglietto: 10 euro a posto a sedere, gratuito per i bimbi fino ai 3 anni in braccio ai genitori.

Pubblico: adatto a tutte le età.



Durata dello spettacolo: un'ora e un quarto circa.



Date e orari:

Venerdì 23 settembre ore 20.30

Sabato 24 settembre ore 17.30 e 20.30

Domenica 25 settembre ore 15.30 e 18

Mercoledì 28 settembre ore 20.30

Giovedì 29 settembre ore 20.30

Venerdì 30 settembre ore 20.30

Sabato 1 ottobre ore 17.30 e 20.30

Domenica 2 settembre ore 15.30 e 18

CIRCO PATUF

Il Circo Patuf è una compagnia di circo-teatro itinerante che si muove con il suo chapiteau (tendone di circo).?

La ?loso?a che spinge il circo Patuf nelle sue azioni artistiche è l’inseguimento di quel sogno, di quella ?amma vitale che ci vuole liberi di esprimerci nelle nostre diversità e di portare il sorriso nel mondo.?

Il progetto nasce nel 2010 per inseguire il sogno di un gruppo di amici artisti che credono fortemente nel potere della risata e fondano insieme l'associazione culturale "Patapufete".

Negli anni la compagnia ha collaborato con molte realtà, tessendo legami e collaborazioni con artisti di strada e circensi, ma anche contaminandosi con il teatro, la danza, il canto, la magia, la musica e il cinema.

Gli spettacoli sono sempre stati il risultato di sperimentazioni, discussioni e fantasie, che hanno portato in scena utopie e sentimenti degli artisti coinvolti.?