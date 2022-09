Festa Dell'uva e del Vin Recioto a Gambellara: 3 giorni di buon vino e cibo

Indirizzo non disponibile

La 94a edizione della Festa dell'Uva e del Vin Recioto in Piazza Papa Giovanni XXIII a Gambellara (VI) si svolge dal 23 al 25 Settembre 2022.

Domenica 25 Settembre lo stand gastronomico/area eventi di Piazza Papa Giovanni XXIII SARÀ ATTIVO ANCHE A PRANZO!

In Piazza Marconi, invece, sabato 24 e domenica 25 troverete una meravigliosa area degustazione con alcuni produttori locali.

PROGRAMMA

Venerdì 23 Settembre

ore 20.00 Apertura chioschi gastronomici

ore 22.00 MORDIMI Bordello no limits

Commerciale, reggaeton, e radio Hit

Sabato 24 Settembre

ore 19.00 Apertura chioschi gastronomici

ore 21.00 SAPIENS

Hip hop - Dance - Reggaeton and House music!

Domenica 25 Settembre

ore 10.00 Giochi popolari per bambini e famiglie

ore 12.00 Apertura chioschi gastronomici

ore 15.00 Premiazione dei vini Gambellara

ore 15.30 Sfilata lungo le vie del centro con la Banda Musicale di Gambellara, seguita da carri allegorici e contadinelle

ore 17.30 Concerto della Junior Band di Montecchio e Gambellara

ore 19.00 Apertura chioschi gastronomici

ore 20.30 Serata musicale con DANY MOREZ Ballo liscio e di gruppo

EXTRA PIAZZA MARCONI

Mostra fotografica - Gambellara: i Basalti raccontano la storia di una terra vulcanica a cura dell’Associazione Gambellara in Movimento

CANTINE IN PIAZZA - alcune aziende del territorio vi faranno degustare i loro vini

EXTRA PIAZZA DELLA VITTORIA

ESPOSIZIONE MACCHINE AGRICOLE E MERCATINO e non può mancare il LUNA PARK