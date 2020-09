Libri in Villa: Mostra Mercato dell'Editoria del Territorio e della Grande Guerra 

La Fondazione Luca, dopo le mostre dedicate alla Grande Guerra, intende offrire una nuova occasione conoscitiva ed espositiva alla vivace realtà editoriale e ai molti autori del territorio.

Con il contributo del Comune di Bassano del Grappa, grazie al successo delle tre edizioni precedenti (oltre 3.000 persone), promuove all’interno dei giardini di Villa Ca’ Erizzo, a Bassano del Grappa, la 4^ mostra mercato rinnovandola e ampliandola anche ai libri degli editori e degli autori del nostro territorio.

Editori, collezionisti e librerie specializzate troveranno spazio e avranno modo di presentare in una sola occasione tutto ciò che può incuriosire ed interessare i lettori ed i visitatori del museo che saranno presenti in una giornata ricca di eventi.

In occasione della manifestazione sarà possibile visitare il Museo Hemingway attraverso visite guidate alle ore 12.00, ore 16.00 e alle ore 18.00 con il solo biglietto del museo.

Sono previsti inoltre incontri e conferenze con gli autori

Ingresso all'evento gratuito

DOMENICA DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00

LIBRI IN VILLA 2020 - 4^ Mostra Mercato dell'Editoria del Territorio e della Grande Guerra

Domenica 27 settembre dalle ore 10:00 alle 19:00 torna l'appuntamento editoriale di Libri in Villa all’interno dei giardini di Villa Cà Erizzo (Bassano del Grappa, Vicenza)

In occasione della manifestazione sarà possibile visitare il Museo Hemingway e della Grande Guerra attraverso visite guidate con il solo biglietto d'ingresso alle ore 12.00, 16.00 e 18.00 (è gradita la prenotazione).

Evento organizzato da Museo Hemingway e della Grande Guerra

INFO MUSEO HEMINGWAY E DELLA GRANDE GUERRA

TEL 0424 529035