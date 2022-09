Sagra dello Spiedo Regale di Quaglie a Levà di Montecchio Precalcino

Impossibile resitere a questo succulento piatto della tradizione protagonista della tradizionale sagra di Leva’ a Montecchio Precalcino, dal 16 al 18 e dal 23 al 25 settembre 2022.

La confraternita dello spiedo di quaglia è pronta per servire i suoi classici piatti: dallo spiedo DE.CO. alle fettuccine al sugo di quaglia tagliata al coltello; dal carrè di maiale; dalla salsiccia arrostita.

Tutti da gustare negli spazi coperti del centro polivalente e nelle tensostrutture allestite per l’occasione.

Per chi vuole c'è l'asporto, lo spiedo regale accompagnato dalle porzioni di maiale o carrè assieme alla gustosa “poenta onta” si possono gustare a casa.

I piatti a base di quaglia vengono serviti fino ad esaurimento degli spiedi previsti per ogni singola giornata di festa.

Durante le giornate della sagra si potrà gustare anche altre sfiziose pietanze come le bruschette e i tanti dolci casalinghi che vengono serviti dai tanti volontari che partecipano alla buona riuscita della manifestazione.

Non mancano i buoni vini e le ottime birre alla spina, il tutto miscelato con tanta musica e divertimento.

Storia - Nei secoli scorsi le quaglie si catturavano con la "quajara", uno strumento rudimentale per attirare questi prelibati uccelli, venduti nei banchetti dei nobili in città. Nel 2010 è stata istituita la "Confraternita della Quaglia di Levà" con l'intento di promuovere la conoscenza di un piatto tipico, rievocando costumi e folkore antichi in modo conviviale. Nel 2014 lo spiedo regale di quaglie è diventato De. Co. (Denominaziona Comunale).

PROGRAMMA

-Venerdì 16: Tributo Live ai Nomadi "TOCCO AL CUORE

-Sabato 17: Latino Americano "DJ Mavana con FERNANDO AROZARENA e la scuola SALSAMERIKA"

-Domenica 18: Liscio "KE NOTE"

-Venerdì 23: DJ SET "JONNY DEE"

-Sabato 24: Liscio "IGOR CHIMETTO E PATTY FABBRI"

-Domenica 25: Classic Rock "MR. BOSS"

