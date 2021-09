Mostra mercato Giardino Jacquard: orchidee rare, fiori, artigianato e cultura del verde

Ogni anno grande successo di pubblico alla Mostra Mercato Giardino Jacquard: una manifestazione di due giorni, aperta gratuitamente al pubblico, dedicata alle orchidee, piante fiori e bonsai nella magnifica cornice ottocentesca dell' ex area Lanerossi, con il cortile della Fabbrica alta, del Lanificio Conte e del Giardino Jacquard.

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, l'appuntamento florovivaistico mette in mostra spettacolari orchidee, con specie e ibridi coltivati da appassionati Veneti, con la possibilità di assistere a lezioni di coltivazione e di incontrare produttori europei e dall'America Latina che presenteranno in esposizione propri esemplari.

Schio è legata storicamente, culturalmente ed economicamente al complesso industriale del Lanificio Rossi, al quale vuole rendere omaggio attraverso l'allestimento della mostra proprio all'interno degli spazi ex industriali, attigui al Giardino Jacquard, del cortile interno della Fabbrica Alta e nell'area espositiva del Lanificio Conte. Aperta la prestigiosa serra dal fascino dei tempi passati, grazie a una suggestiva e particolare esposizione di orchidee.

Mostra mercato Giardino Jacquard

Luoghi: Palazzo Toaldi Capra – Fabbrica Alta - Giardino Jacquard - Piazza Falcone e Borsellino - INGRESSO GRATUITO

Programma

IL GIARDINO IN MOSTRA

- Lanificio Conte Shed: Mostra internazionale di orchidee con espositori italiani europei ed extraeuropei e concorso “Best in show Giardino Jacquard 2016” a cura di AIO

- Fabbrica Alta: piante, fiori e cultura del verde

- Terre, arti e creatività: mercatini artigianali

- "I fiori nella pittura" a cura del Gruppo Artisti Scledensi

- Palazzo Toaldi Capra Spazio Espositivo: “Naturalia e Mirabilia” esposizione di acquerelli di Elena Brazzale

LA FABBRICA DEL GIARDINO

Venerdì 23 settembre

- Piazza Falcone e Borsellino ore 15.00/19.30: Esposizione dei progetti ammessi al concorso di idee 2016, installazione “Le regole del caos: fotogramma di una scena in movimento

- Lanificio Conte Shedore 18.30: Aperitivo con la Fabbrica del Giardino, visita in anteprima all'esposizione di orchidee: wine, food, flowers & movie. A seguire: Teatro Pasubio: ore 21.00 proiezione esclusiva film “Le regole del Caos”: su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Onlus proRettricerca. A cura dell'Ass. Culturale “Fabbrica in Azione”



Sabato 24 e Domenica 25 settembre – ore 10.00/19.30

- Piazza Falcone e Borsellino: Esposizione dei progetti ammessi al concorso di idee 2016, installazione “Le regole del caos: fotogramma di una scena in movimento” dalle ore 15.30: Introduzione alla tecnica del nordic walking con l'istruttrice Luisa Fusato

- Lanificio Conte: “Visioni: Schio nei ricordi anni '60”. A cura di Studio Grigiò

Sabato 24 settembre

- Lanificio Conte Spazio Espositivo ore 17.00: “La Pista dei Veneti a Schio. Un percorso ricco di opportunità per il turismo nel nostro territorio”.

Incontro con il Dr. Agr. Beppe Provasi, paesaggista A.I.A.P.P., Claudio Bertorelle, Direttore Fondazione Francesco Fabbri e Luisa Fusato, istruttrice nordic walking. Premiazione concorso di idee 2016, La Fabbrica del Giardino

Sabato 24 Settembre

- Lanificio Conte Shed ore 14.30: Iacopo Lazzareschi Cervelli (socio A.I.O.): “Storie e personaggi nella nomenclatura delle orchidee”

ore 16.00: Alessandro Valenza: “Tecnologia, tassonomia ed evoluzione...ovvero: utilizzo alternativo di lampade a Led”; “Revisione del genere Phalaenopsis "Aphyllae"; “Evoluzione convergente tra Centro Sud America e Papua Nuova Guinea”

Domenica 25 Settembre

- Lanificio Conte Shed ore 10.00: Conversazione di Mauro Cappagli e Guido de Vidi: Circolo "Stanhopea ISABELLA" un anno dopo, ritroviamoci a Schio, “Storie e miti della Stanhopea di Villa Albrizzi Franchetti”

ore 15.00 Giada Curreli (socia A.I.O.): “Diario di Viaggio: Reportage fotografico di Malesia e Singapore ?Kuala Lumpur-Kota Kinabalu-Singapore”

IL GIARDINO IN... GIOCO - Sabato 24 e Domenica 25 settembre

- Fabbrica Alta ore 16.30 – 18.30 Laboratori per bambini a cura di Ecotopia – Società Cooperativa Onlus

LA CULTURA DEL VERDE - Lanificio Conte Shed: Pronto soccorso Orchidee

IL GIARDINO DA GUSTARE - Fabbrica Alta: Stand gastronomico

I GIARDINI RITROVATI - Sabato 24 Settembre

- Ingresso Fabbrica Alta ore 16.30 Visita guidata di Archeologia Industriale

Domenica 25 Settembre

- Partenza dal Park Asilo Rossi ore 11.00 Visita guidata ad alcuni giardini storici

- Ingresso Fabbrica Alta ore 16.30 Visita guidata di Archeologia Industriale

Santorso: Villa e Parco A. Rossi

ore 11.00 e ore 15.00: Visita guidata con partenza da entrata in via S. Maria

EVENTI COLLATERALI

Venerdì 23 settembre

- Palazzo Fogazzaro ore 21.00: concerto “T&nCò. Alan Bedin Italian Songs” evento collaterale della mostra AENIMA

Sabato 24 settembre

- Centro storico: da via Marconi a Piazza Rossi ore 10.00 sfilata della Fanfara del 32° Reggimento Trasmissioni Scozzese org. UNUCI

- Lanificio Conte Spazio Espositivo ore 16.00 Premiazione del concorso “Balcone Fiorito 2016”

- Teatro Civico ore 21.00 “Melo – Oltre i confini della Passione nell'opera di Giacomo Puccini: Raccontando Tosca”. Ass. Liricamente



Sabato 24 e Domenica 25 Settembre

- Palazzo Fogazzaro Mostra “Aenima. Dall'informale alla transavanguardia”

- Mostra “ Segno e paesaggio” ore 10.00-12.30/16.00-19.00

- Centro storico: “Sbaracco: negozi in strada, promozioni e grandi occasioni in centro storico"

- Piazza Almerico da Schio “Collezionando a Schio....” mostra mercato vintage, antiquariato, collezionismo e hobbistica.

? Mutazioni Epocali- mostra di arte contemporanea a cura di ArteOltre

Museo Civico Palazzo Fogazzaro, via Pasini 44, sabato e domenica: 10-12.30/16.00-19.30

? L’architetto di Alessandro Rossi. Antonio Caregaro Negrin 1821-1898

Lanificio Conte_spazio espositivo, largo Fusinelle, sab e dom ore 10-12.30/16-19.30

? Presenta il tuo libro in biblioteca: Alfio e il corona-virus: diario di un cane in lockdown di Augusta Livia Golo

Biblioteca Civica, sabato 25 settembre ore 10.30

? Musical Diva

Teatro Pasubio, via Maraschin. Sabato 25 Settembre ore 21. Org. Accademia Musicale. Ingresso libero. Info e prenotazioni: segreteria@accademia-musicale.it

? Parco di Villa Rossi a Santorso, aperto sabato ore 15-18 e domenica 10-18 con il Festival La forma dell’acqua: territori, resilienza, comunità. Info e prenotazioni: https://www.lifebeware.eu/festival-la-forma-dellacqua.../

Sabato 25 settembre, ore 17.00 Partenza da Piazza della Libertà con arrivo presso la Casa del Custode (Santorso): Tour con i Fratelli Dalla Via - Passeggiata sul territorio comunale

Domenica 26 settembre ore 18, parco Rossi. Conferenza con Mario Tozzi “Quando la misura è colma: resilienza urbana e cambiamento climatico”

Il Giardino Jacquard, la storia

Il Giardino Jacquard è uno dei luoghi storici dell'archeologia industriale di Schio, giardino romantico per eccellenza progettato e realizzato tra il 1858 e il 1878 dall'architetto vicentino Antonio Caregaro Negrin su commissione di Alessandro Rossi, il più importante industriale dell'epoca e grande appassionato di orchidee; giardino che lo scorso anno è quindi diventato patrimonio della Città e dei suoi abitanti.

All'epoca, sui tre lati del giardino si trovavano lo stabilimento per la tessitura, il teatro e, sullo sfondo, l'elemento connotativo del giardino: il complesso curvilineo della serra caldo umida, un tempo destinata da Alessandro Rossi alla coltivazione di orchidee come Laelia superbiens, L. perrinii, Vanilla aromatica e Vanda tricolor, di cui faceva dono ai grandi clienti della Lanerossi.

Nella zona retrostante, verso il pendio del colle, si sviluppa il ninfeo, fatto di percorsi coperti, grotte, scalinate, giochi d'acqua (ora scomparsi), sculture tra l'esotico ed il classico.