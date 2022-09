Festa della vendemmia con menù tipico del Monte Grappa da Volpara

Prezzo non disponibile

Festa della vendemmia 2022 domenica 25 settembre a pranzo alla Trattoria da Volpara Malga Verde a Mussolente.

L’ estate se ne è appena andata, e già la nostalgia si fa sentire. Un modo piacevole di non pensare alle vacanze ormai lontane è sedersi a tavola e lasciarsi avvolgere dai sapori dell’autunno, una delle stagioni più ricche a livello gastronomico, soprattutto nel Vicentino.

Avvolto dai colori delle chiome degli alberi, il Volpara Malga Verde ha arricchito il suo menu con i piatti di stagione, piatti che si possono combinare fra loro in pranzi e cene invitanti e tutt’altro che costosi. Un esempio? Con 30 euro si possono gustare tre antipasti (come polentina calda ai funghi chiodini, speck del Tirolo con insalata di mele, bresaola con carciofi marinati), due primi come il risotto al radicchio di Treviso e le tagliatelle alla lepre, due secondi (coscia di maiale alla birra e spalla di vitello allo spiedo, ad esempio) con contorno di verdure cotte e crude, sorbetto, dessert, bevande e caffè.

Domenica 25 settembre 2022 Ore 12 ,30

Bauletto di sfoglia alla ricotta al mosto cotto e fichi

Lonzino di maiale affumicato con l’uva passita e mandorle tostate

Polenta morbida al formaggio filante e Sopressa Veneta

Bignè salato con crema allo speck e ritretto di uva Clinton

Risotto al morlacco e uva americana

Gnocchi all’erba peverina e formaggio Pincion

Tagliatelle al mascio scampà

Spalla di vitello affumicato con le fassine di vite

Petto d’anitra all’uva confit

Patate al forno

Radicchio spadone al forno

Torta Moretta con crema al Pantelleria e pistacchio

Strudel ripieno di composta di Sarpe e Mele

Caffè

€uro 30,00 per Persona Bevande comprese

Volpara - via volpara 3, Mussolente (VI)