Piazza dei Signori diventa una grande cantina, 150 vini in degustazione

Il cuore della città di Vicenza è pronto ad accogliere la terza edizione di ViWine Festival, la manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole del territorio ed ai sapori locali.

Una tre giorni ricca di degustazioni, approfondimenti a tema, talk pubblici e intrattenimento in programma dal 23 al 25 settembre in piazza dei Signori.

ViWine Festival ospiterà in piazza dei Signori più di 35 case vitivinicole, con oltre 150 etichette diverse in degustazione. Il cuore della città diventerà un vero e proprio palcoscenico con protagonista unico il vino. Il percorso itinerante includerà in degustazione anche i sapori del territorio, con ben 30 proposte gastronomiche diverse.

Importante novità di questa terza edizione sarà l?area dedicata esclusivamente allo spumante ?Lessini Durello?, importante eccellenza locale. Grazie all?essenziale cooperazione con il Consorzio Tutela Vino Lessini Durello e con la sua presidente, Corte dei Bissari verrà allestita ad hoc per accogliere 17 produttori soci del consorzio, con le loro migliori etichette.

L?accesso alla manifestazione sarà libero: i visitatori potranno passeggiare tra le cantine del territorio e i più curiosi potranno degustare i vini esposti tramite l?acquisto di un vero e proprio ?Kit del degustatore?, che comprenderà i gettoni degustazione, una sacca con calice e una mappa dei percorso enogastronomico. Il tutto sarà acquistabile in loco. Le prevendite, con sconti dedicati, saranno disponibili sul sito www.viwinefestival.it fino alle 24 di giovedì 22 settembre.

Durante i tre giorni saranno proposti spettacoli di intrattenimento, musica; in programma anche laboratori creativi per i più piccoli nell?area bimbi allestita in piazza Biade. Inoltre si potrà assistere a talk tematici frutto di una collaborazione che dura ormai da anni con le associazioni di categoria del territorio, allo scopo di divulgare e sensibilizzare il pubblico ad un tema importante come l?enoturismo vicentino.

Programma

Venerdì 23 settembre

? Ore 19.00: Apertura evento e area bimbi

? Ore 20.00: Inizio spettacolo ?La notte circense del ViWine?

? Ore 21.00: Inaugurazione ufficiale con autorità

? Ore 21.30: Chiusura area bimbi

? Ore 23.30: Chiusura casse evento

? Ore 24.00: Chiusura evento

Sabato 24 settembre

? Ore 11.00: ?Appuntamento con Coldiretti? - Wine degustation di vini del territorio vicentino presso Mercato Coperto Campagna Amica Vicenza - Corso Fogazzaro

? Ore 15.00: Apertura evento e area bimbi

? Ore 15.30: ?Alla scoperta del ViWine Festival? - Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

? Ore 16.30: Presentazione Guida ?Ristoranti Che Passione? con il fondatore Riccardo Penzo

? Ore 17.00: ?Alla scoperta del ViWine Festival? - Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

? Ore 17.30/19.00: Tour guidato con Confartigianato: ?Storie di Vino tra Palazzi e Antiche Botteghe di Vicenza?

? Ore 18.30: Talk pubblico Coldiretti: Enogastroturismo Il «gusto del valore»: il futuro si fonda sull?unicità e sull?emozionalità dell?esperienza. Vicenza si racconta. Progetto AGRI-FUTURO presentazione del Bando di selezione di quattro start-up agricole innovative da inserire nel progetto Agri- futuro dedicato a giovani che vogliono mettersi in gioco in agricoltura e nella multifunzionalità

? Ore 19.30: Talk pubblico con Diletta Tonello presidente del Consorzio Lessini Durello - ?Perchè il Lessini Durello DOC è un vino vulcanico?

? Ore 20.00: Inizio spettacolo ?La notte circense del ViWine?

? Ore 22.00: Chiusura area bimbi

? Ore 23.30: Chiusura casse evento

? Ore 24.00: Chiusura evento

Domenica 25 settembre

? Ore 11.00: ?Appuntamento con Coldiretti? - Wine degustation di vini del territorio vicentino presso Mercato Coperto Campagna Amica Vicenza - Corso Fogazzaro

? Ore 11.30: Apertura evento e area bimbi

? Ore 14.00: ?Alla scoperta del ViWine Festival? - Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

? Ore 15.30: ?Alla scoperta del ViWine Festival? - Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

? Ore 17.00: ?Alla scoperta del ViWine Festival? - Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

? Ore 17.30: Aperitivo di chiusura con il Dj Luciano Gaggia e il suo format ?100% Vinili?

? Ore 20.00: Chiusura casse evento

? Ore 20.30: Chiusura evento e area bimbi