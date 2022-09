Sagra di San Matteo a Cavazzale, tanta musica e arrosticini

Inizia questo fine settimana la "Sagra di San Matteo" a Cavazzale di Monticello Conte Otto con intrattenimenti musicali e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinarie: primi piatti con bigoli o gnocchi al ragù, al pomodoro e all'arna; secondi con grigliate di carne, costicine e salsicce; contorni di fagioli e patate; dolci artigianali. Non mancheranno vini locali, birre alla spina, bibite, acqua e caffè. Ingresso libero.

Programma

Venerdì 23

Totempreview

Una serata imperdibile con i format più ballerini di Vicenza

Omega – Bazar – Yep! - Homie con dj Bifo, Andrea P e Nicolò M

Sabato 24

PalladiumRemember

Musica a palla con i dischetti del sabato sera by dj Alberto Martin

Domenica 25

Sensazioni Forti – Vasco Rossi cover Band

"Voglio una vitaaa che non è mai tardii

Di quelle che non dormono maaaii"

15.00_Gara ciclistica giovanissimi / 2º trofeo Pro Loco

18.00_Sfilata e concerto della banda di Povolaro

Lunedì 26

H1N1 Live band

THE BEST OF ROCK

Martedì 27

Furio & Gli Stellari

Trombe, tromboni, sax, tamburi e un grande ospite..."na bruta banda" che fa bea musica.

A seguire dj set by Furio dei Pitura Freska e Ska-j

Mercoledì 28

Fusti d’Artificio

Local Party con dj Ceffo & Andrew

Estrazione lotteria a premi.

Cavazzale di Monticello Conte Otto, Piazza Trieste.