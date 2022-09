Vicenza: Tour guidati in spazi insoliti con performance artistiche

Artisti sparpagliati in giro per la città pronti, attraverso il mestiere più bello del mondo (il cantastorie di qualsiasi sorta), a farvi conoscere gli Spazi Insoliti di Vicenza.

Sabato 17 e domenica 18 settembre il centro storico di Vicenza sarà attraversato da un'onda di creatività grazie alla terza edizione di SpazInsoliti, il Festival organizzato interamente da under35 per riscoprire la città da una prospettiva diversa. SpazInsoliti rilancia la sfida di trasformare luoghi inusuali, sconosciuti o anonimi in palcoscenici per musicisti, performer, attori e artisti e mettere in connessione il pubblico con la propria città. Quest'anno il Festival avrà due temi fondanti Caos e Armonia, che oltre ad essere i titoli dei due diversi percorsi che si snodano tra le vie del centro, sono gli spunti creativi dati agli artisti per la creazione della performance che proporranno durante la due giorni.

Gli eventi di SpazInsoliti sono gratuiti, salvo per chi partecipa ai tour guidati con partenza e arrivo a Porto Burci per i quali è richiesto un contributo simbolico di 3 euro. Le partenze per entrambi i percorsi, sia sabato che domenica sono fissate alle 15.00, 16.00 e 17.00, al ritorno il pubblico potrà rilassarsi nel giardino di Porto Burci e cantare una hit alla serata di karaoke il sabato o darsi a danze ritmate con il live raggae dei Pidduck la domenica.

SpazInsoliti è interamente organizzato da volontari e volontarie under35 che hanno risposto alla call to action di Porto Burci. Il progetto ha portato i giovani a scoprire la città, scegliere le proposte artistiche, gestire il budget, ideare la comunicazione e confrontarsi con istituzioni e privati per ottenere i permessi e le autorizzazioni, il tutto in un processo partecipato di condivisione e scambio di competenze.

IL PROGRAMMA

I tour guidati con partenza e arrivo a Porto Burci sia sabato che domenica sono fissati alle 15.00, 16.00 e 17.00,

PERCORSO ARMONIA

Porto Burci Contrà dei Burci, 27 Marianna Anoardi (performance partecipata) Queen of Trauma (arte)

Salone Barba Papà Contrà P. Lioy, 6 Davide Marchioretto (musica)

Stazione Ferroviaria di Vicenza Michela ed Elena Imbrunito (performance teatro, danza e canto)

Pensilina SVT Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 Alessandro De Petre (arte)

Studio Legale Galla e Associati Contrà delle Morette, 17 Voichita Marina Muntoi (musica)

PERCORSO CAOS

Porto Burci Contrà dei Burci, 27 Marianna Anoardi (performance partecipata) Queen of Trauma (arte)

Pensilina SVT Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 Alessandro De Petre (arte)

Laundry Self Service Via Alessandro Volta, 53-55 Il Complesso del Brodo (musica)

Giardino del gruppo giochi “Le Gemme” Contrà Corpus Domini, 69 MBM art (arte) La Fortuna (musica)

Casa-atelier di Manuela Carretta Contrada Riale, 12 Manuela Carretta (danza)

SABATO alle 20.30 serata karaoke

DOMENICA alle 21.00 serata raggae con i Pidducck

Il programma completo con le performance e le location è disponibile sul sito di Porto Burci e basterà presentarsi dalle 15.00 alle 19.00 in una delle tappe per avere la mappa con tutte le informazioni necessarie per costruire il proprio percorso tra le vie del centro storico.

Per informazioni consultare il sito www.portoburci.it/spazinsoliti