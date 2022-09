Visita guidata a Monte Berico

E' in programma sabato 24 settembre 2022 un itinerario guidato al convento di Monte Berico per ammirare le raccolte d'arte, custodite dai Frati Servi di Maria, in esposizione al "Chiostro del Capitolo" e in alcuni ambienti comuni del convento.

I percorsi saranno a cura di P. Roberto Cocco e Agata Keran.

L'iniziativa è stata realizzata in occasione della festa della Madonna di Monte Berico con l'obiettivo di rigenerare gli ambienti del convento con una serie di opere di pregio artistico e devozionale, creando un itinerario continuo di bellezza e contemplazione, da condividere in alcuni momenti programmati con pellegrini e visitatori attraverso percorsi guidati.

Prenotazione obbligatoria al 0444 559411 (massimo 30 persone). Primo turno ore 16.00, secondo turno ore 17.00.