La compagnia Teatro nelle Foglie organizza per la prima volta una rassegna di teatro-circo a Caldogno.

Per 10 giorni il paese sarà invaso da spettacoli di teatro-circo, circo contemporaneo e teatro di strada, con una programmazione variegata, per soddisfare tutti i gusti!Un teatro itinerante sotto forma di tendone da circo panna e nero sorgerà in via Torino, vicino agli impianti sportivi, e per 10 giorni, dal 23 settembre al 2 ottobre, ospiterà spettacoli ogni giorno.

Oltre agli spettacoli dentro allo chapiteau ci saranno anche proposte all'aperto, laboratori di circo genitori e figli e il nostro mitico Baretto nelle Foglie, per restare a bere qualcosa chiacchierando con gli amici o ascoltando il Concertino sotto le stelle di Marco Meneghel.

Programma

Venerdì 23 settembre

ore 21 CIAO Show Gran Galà: 8 artisti in scena, professionisti della risata e dello stupore: teatro di figura, giocoleria, clown, mimo, magia, manipolazione di pupazzi, bolle di sapone, acrobatica e tutte le contaminazioni nel mezzo. Tutti uniti da un unico grande obiettivo: portare gioia e meraviglia a grandi e piccini.

ore 23 Concertino sotto le stelle

Sabato 24 settembre

ore 16 Cartoon Toylette all'aperto

ore 21 Dottor Clown Vicenza

ore 22 Concertino sotto le stelle

Domenica 25 settembre

ore 15 laboratorio di circo genitori e figlie

ore 16.30 Immaginaria all'aperto

ore 18 Festa dell'Ukulele

Lunedì 26 settembre, Martedì 27 settembre

Kairòs, grande spettacolo collettivo di Teatro nelle Foglie: clown, acrobatica aerea, verticalismo e musica dal vivo

Mercoledì 28 settembre

Kairòs

Giovedì 29 settembre

Kairòs

Venerdì 30 settembre

ore 21 Ballata d'Autunno, spettacolo di teatro-circo nello chapiteau

ore 22 Concertino sotto le stelle

Sabato 1 ottobre

ore 16 Nanirossi Show all'aperto

ore 21 Sogni in Scatola di Compagnia NaniRossi, spettacolo di teatro-circo nello chapiteau

ore 22 Concertino sotto le stelle

Domenica 2 ottobre

ore 16 La Dolce Follia, spettacolo di teatro-circo nello chapiteau

23 SET ALLE ORE 21:00 - 2 OTT ALLE ORE 18:00

Teatro nelle Foglie arriva a Caldogno in Via Torino.

Per info e prenotazioni: 3473620635 (solo WhatsApp)

L'evento è organizzato con il sostegno della Pro Loco e in collaborazione con il collettivo Ciao Show.