Il bramito del Cervo con cena a Malga Stenfle

Una breve passeggiata guidata al tramonto conduce alla scoperta dei pascoli di Gallio, dove un esperto Naturalista vi saprà intrattenere con tante curiosità sulla fauna selvatica, ed in primis sul re della serata: il Cervo.

Il silenzio del bosco, al calar della sera sarà spezzato dalle competizioni amorose dei cervi maschi, fatte non solo dai potenti richiami, ma anche dal clamore dei palchi che si scontrano con esiti a volte tragici... una serata che regalerà emozioni uniche!

Di ritorno, la guida vi saprà poi intrattenere anche con diverse curiosità sulla volta celeste che si rivela ai nostri occhi in tutta la sua bellezza in questo contesto montano.

Al termine dell’escursione sarà possibile cenare in compagnia a Malga Stenfle con un menù tipico.

Sabato 24 Settembre 2021 dalle 18.30 alle 22.00

Escursione guidata naturalistica all’ascolto del bramito del Cervo e cena a Malga Stenfle

META: Gallio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate.

Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale. ATTENZIONE: la sera potranno esserci pochi gradi sopra lo zero e durante l’appostamento è indispensabile avere un vestiario pesante. Si consiglia di vestirsi a strati.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

INFO SU COSTO E MENù DELLA CENA presso Malga Stenfle momento della prenotazione.

LUOGO DI RITROVO: ore 18.30 presso il Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago) https://goo.gl/maps/HRmr2htUi9QKwBWJ6

Spostamento con mezzo proprio su strada asfaltata di 5 minuti necessario.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com