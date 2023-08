Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 4 al 6 agosto

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 4 al 6 agosto 2023. Sagre, feste, incontri, musica, cinema all'aperto, molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Feste e sagre

Sagra di Sovizzo: specialità farro, pollo in tecia, arrosticini, risotti. La novità di quest’anno è l’uso del farro spelta, un cereale antico e salutare, prodotto De.Co. di Sovizzo, che sarà protagonista di alcuni piatti, come i chicchi di farro con zucchine, peperoni e melanzane nostrane, e la crostata alla frutta. Non mancherà poi il polastro in tecia, la specialità della manifestazione, che consiste in un pollo cotto in padella con cipolle, rosmarino e vino bianco.

Calici di Stelle a Breganze: degustazioni, cibo, visita alla torre campanaria. Ristoratori e associazioni prepareranno per tutta la serata alcuni piatti della tradizione gastronomica dell’area breganzese.

Sagra di S. Osvaldo, un viaggio gastronomico sotto le stelle a Cartigliano, potete degustare l’eccellenza culinaria in una delle location più affascinanti del Veneto. Basta passare a Cartigliano per la Sagra di S. Osvalo e “Ristoranti in Sagra”, un evento speciale che unisce i migliori ristoranti locali in un unico, magnifico luogo Villa Cappello Morosini.

Sagra di S. Domenico e Villaverla Summer Fest: stand gastronomico aperto tutte le sere, orchestre e pista in acciaio per ballare e area giovani con dj.

Sagra di san Lorenzo a Pianezze con specialità spiedo e frittura di pesce. Oltre al buon cibo, tanta musica e divertimento per tutti i gusti e le età, dj set, concerti live e balli di gruppo.

Sagra a Malunga di Valli del Pasubio, specialità tipiche: bigoli alla mas-ciara, costine, salsicce, polenta, fagioli, crauti, panini onti, polenta e sopressa, crepes.

Sagra di Sant'Anna a Villaga, sagra paesana con primi e secondi della tradizione, serate musicali e danzanti, e un fornitissimo stand enogastronomico con specialità “fritola” de Villaga.

Festa del Villeggiante e Raduno dei Baù: buona cucina, tanta musica e una Fiat 500 ibrida da vincere.

Sagra di San Gaetano a Conca di Thiene: musica da ballo, un saporitissimo stand gastronomico con specialità alla griglia.

Gnocchi e vin bon a Posina, fatti a mano con le vere patate della zona.

Sagra di San Gaetano a Rampazzo: specialità galletto alla brace

Sagra di San Gaetano a Orgiano: specialità pesce

Summer Party a Velo d'Astico

Anguriara Fara: 8 giorni di buona musica e festa ad ingresso gratuito.

Montecchio Marittima nell'ex Boom, torna il mare, la sabbia, il party dove ballare più atteso della zona, musica e sonorità pop dagli anni '90 ad oggi, e in chiusura ritmo di reggaeton e atmosfere latine.

Altopiano

Gallio Street Food: 4 giorni di gusto, divertimento e musica: una variegata scelta di proposte culinarie, birre artigianali, musica in un’atmosfera festosa.

Osservatorio Astronomico di Asiago, apertura straordinaria

Aquila di Vaia in Altopiano: dove si trova, come raggiungerla, inaugurazione il 6 agosto.

Spettacoli e cultura

Cinema all'aperto nel Parco di Villa Fabris a Thiene

Cinema all'aperto ai Giardini Parolini di Bassano

Opera estate festival a Bassano: musica, teatro, danza

Presentazione del libro «Come un temporale» di Michele Santuliana

In Città

Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

Mostre

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

'Ex - Illustri': le opere di Elena Xausa in mostra a Palazzo Leoni Montanari

Mostra: 'Una smodata passione per i coleotteri'

