Anguriara Fara: 8 giorni di musica e spettacoli ad ingresso gratuito

AnguriaraFara nasce nel 2003 come festa paesana ed è stata costruita attorno a un mantra: la musica deve essere buona e l’ingresso deve essere gratuito. Il passaggio da piccola festa a piccolo festival è graduale ma perpetuo. AnguriaraFara ha trovato la sua dimensione tra le colline vicentine, la musica e un gruppo di giovani volontari. È la combinazione di questi fattori che ha reso l’estate di Fara Vicentino una tappa importante per la musica indipendente italiana. Negli anni si sono susseguiti artisti come Zen Circus, Brunori Sas, Lo Stato Sociale, Motta, Willie Peyote, sempre in linea con il mantra: la musica la offre la casa.

Da Venerdì 5 a Sabato 13 Agosto 2022, si terrà, presso via San Bortolo a Fara Vicentino, AnguriaraFara, in collaborazione con il Comune di Fara Vicentino.

Venerdì 5 Agosto: Tare + Studio Murena. Afterparty: Momostock. Warm up: Reginald Carlos Oram

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 24:00 live

24:00 - 02:00 afterparty dj set

Sabato 6 Agosto: Nicolaj Serjotti + Tenth Sky. Afterparty: Rred. Warm up: Elle

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 24:00 live

24:00 - 02:00 afterparty dj set

Domenica 7 Agosto: Caffellatte + Lamante Giorgia. Afterparty:Dj Outback & Alex Fernet. Warm up: Ezra

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 24:00 live

24:00 - 02:00 afterparty dj set

ANGURIARA 4 KIDS START: ore 20:00 "La Principessa dei Pavoni" di UllallàTeatro

Un racconto semplice che parla dell'importanza di andare oltre l'aspetto esteriore. In collaborazione con la Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Fara

Lunedì 8 Agosto: Liverpool Alligator Park + Hearts Apart. Afterparty: Munstac. Warm up: Anguriara's Sound

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 24:00 live

24:00 - 02:00 afterparty dj set

Martedì 9 Agosto: Andrea Martini + Galvi. Warm up: Anguriara's Sound

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 02:00 live

ANGURIARA RACE 2022? START: 19:00

? LUNGHEZZA: 8.00 KM

? DISLIVELLO: 450 M

? STRADA: MISTO COLLINARE - STERRATO

Il Ricavato sarà devoluto a Fondazione Città della Speranza

Mercoledì 10 Agosto: Baobab + Folks, Stay Home. Afterparty: Silva Disaster. Warm up: Anguriara's Sound

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 24:00 live

24:00 - 02:00 afterparty dj set

ANGURIARA & LaAV START: 20:30 Reading a cura del gruppo LaAV di Breganze. LaAV è una rete di circoli con diffusione a livello nazionale.

La mission di LaAV è promuovere ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace e alla portata di tutti.

Giovedì 11 Agosto: Delicatoni + Chiamanifaro. Afterparty: Caldera Republic. Warm up dj set: Anguriara's Sound

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 24:00 live

24:00 - 02:00 afterparty dj set

ANGURIARA 4 KIDS START: 20:00 "MagicomicBimboShow" Mago Polpetta

Tra magie e divertimenti, balli, bolle di sapone e molto altro per grandi e piccini. In collaborazione con la Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Fara

Venerdì 12 Agosto: Ezra + Matteo Bariani + Dubfluss + Loris M + No Brand. Warm up: Anguriara's Sound

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 02:00 live

Sabato 13 Agosto: Missey + RGB Prisma + Iside. Afterparty: Anguriarasoundsystem. Warm up: Superstears

18:00 - 21:00 warm up dj set / terrazza enoteca

21:00 - 24:00 live

24:00 - 02:00 afterparty dj set

ANGURIARA & MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

Torna "Libri con l'Africa", la libreria solidale di Medici Con L'Africa Cuamm Vicenza.

Con un'offerta di 1€, potrete portare a casa un libro usato e sostenere così l'impegno del CUAMM per l'emergenza in Mozambico.

Per ogni volume acquistato, Anguriara verserà a sua volta 1€.

Parcheggi:

* P1: Via Verdi (distributore) - 20 posti

* P2: Via A. De Gasperi (cimitero) - 60 posti

* P3: Via Mezzavilla - 15 posti

* P4: Via Marconi (scuole/biblioteca) - 80 posti

* P5: Piazza Arnaldi - 20 posti

* P6: Campo da calcio (Piazza Arnaldi) - 100 posti

* P7: Campo da Moto Cross (via Reale) - 250 posti