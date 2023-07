Sagra di S. Osvaldo, un viaggio gastronomico sotto le stelle a Cartigliano

Volete degustare l’eccellenza culinaria in una delle location più affascinanti del Veneto? Basta passare a Cartigliano per la Sagra di S. Osvalo e “Ristoranti in Sagra”, un evento speciale che unisce i migliori ristoranti locali in un unico, magnifico luogo: Villa Cappello Morosini.

Dal 3 al 7 Agosto 2023, Cartigliano si illumina per la Sagra di Sant'Osvaldo, una festa di gusto e divertimento nella meravigliosa Villa Cappello Morosini. Non perdete "Ristoranti in Sagra" e il nostro fortissimo stand gastronomico ricco di delizie locali.

Lasciatevi sedurre dalle serate danzanti con musica dal vivo, pronte a farvi ballare fino a tarda notte. Per non dimenticare il Luna Park con le sue attrazioni. Cinque giorni di vivaci serate vi attendono a Cartigliano.

Ristoranti in Sagra: Un Viaggio Gastronomico sotto le Stelle

Ogni sera, dal 4 al 7 Agosto 2023, un ristorante diverso presenterà le sue prelibatezze, trasformando la Sagra di Sant’Osvaldo in una vera e propria festa per il palato. Potrete assaporare una varietà di piatti raffinati, preparati con maestria da chef locali, tutto sotto un cielo stellato e nell’incantevole cornice della Villa.

Villa Cappello Morosini è una villa veneta situata nel centro di Cartigliano, costruita tra il XVI e il XVII secolo, con un porticato e loggiato in stile ionico che la percorre in tutto il suo perimetro rettangolare, creando un effetto pittorico e chiaroscurale di grande suggestione.

L’evento è esclusivo e il numero di posti limitato. Solo pochi fortunati avranno l’opportunità di vivere questa esperienza gastronomica unica. Non perdete l’occasione di immergervi nel sapore della nostra terra, ammirando al contempo la bellezza di una villa storica.

Per informazioni e prenotazioni sulle serate di “Ristoranti in Sagra”, potete chiamare il numero 3381749541.

Non perdete “Ristoranti in Sagra” e il fortissimo stand gastronomico ricco di delizie locali.